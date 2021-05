I protagonisti del laboratorio di teatro di cittadinanza, ideato e condotto dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto, domenica 9 maggio alle ore 18.30 debutteranno sul palcoscenico del Teatro Goldoni con lo spettacolo “U-tòpi-a-Venezia”. Nonostante la pandemia, il gruppo di veneziani appassionati di teatro non si è mai arrestato: ha tappezzato la città di manifesti al motto de “la città e il teatro non si fermano” e ha animato Venezia con una caccia al tesoro. Mentre nelle edizioni passate hanno abitato i campi, le calli, gli alberghi e le case private, in questa edizione hanno continuato a lavorare al Teatro Goldoni nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e delle norme anti contagio. L’utopia, la città ideale, è stato il tema cardine degli incontri: insieme si sono messi in gioco e hanno provato a ripensare il reale, a proporre nuove prospettive, in un’epoca in cui tutto può davvero essere riscritto.

La trama: nella metropoli di U-tòpi-a, nel pieno della campagna elettorale mentre i candidati si sfidano lanciando programmi per la città futura, improvvisamente un U-tope prende il potere e impone la sua unica visione. Alcuni non riescono a liberarsi del giogo del dittatore e restano imprigionati dal suo pensiero unico, ma una parte di cittadini si ribella a modo proprio e immagina atti di ricostruzione che ridisegnino una nuova geometria del vivere.

Regia di Mattia Berto, costumi di Ildo Bonato, consulenza drammaturgica di Arianna Novaga, foto di scena Giorgia Chinellato, in scena i cittadini attori, produzione 2021 Teatro Stabile del Veneto.

Info e biglietti: teatrostabileveneto.it