Sui canali social del Teatro Stabile del Veneto (Facebook, Instagram e YouTube) saranno disponibili da questa settimana i video racconti del progetto “U-tòpi-a-Venezia”, iniziato lo scorso ottobre in presenza al Goldoni e che ha permesso di tenere in vita la comunità di chi ama il teatro. Trenta abitanti di Venezia, appassionati di teatro, raccontano la propria visione di città utopica grazie ai laboratori di teatro di cittadinanza dello Stabile del Veneto ideati dal regista Mattia Berto.

Con la speranza di poter portare in scena, appena sarà possibile, le loro performance sulle vie d’acqua della città, in collaborazione con alcune società di canottieri veneziane, nel frattempo il regista Mattia Berto ha chiesto a ognuno di loro di produrre delle performance video in cui raccontare questa esperienza e il loro sguardo sulla città di Venezia, partendo dal lavoro fatto sul concetto di utopia nelle ore di laboratorio.

“Lavorare dal vivo con i cittadini ci ha permesso di tenere in vita la comunità di chi ama il teatro e allo stesso tempo un pezzo di città, dimostrando che i protocolli di sicurezza seguiti funzionano – commenta Mattia Berto – Ci sarebbe piaciuto poter restituire il frutto di queste ore di lavoro sempre dal vivo, ma in attesa che la situazioni migliori e si riesca pian piano a ritornare alla normalità abbiamo chiesto ai nostri U-tòpi di raccontarci con un video le loro riflessioni su Venezia, immaginando per un giorno di prendersi cura di un tassello della loro città. Ne sono nate idee e visioni utopiche, a tratti anche realistiche e realizzabili, riflessioni utili in un momento come questo a ricostruire in qualche modo una comunità sfaldata dal Covid-19. Ma la cosa più bella è che a smuovere tutto ciò sia stato proprio il teatro”.

Foto in copertina di Giorgia Chinellato.