Uccellacci & Uccellini al Teatro Comunale di Cavallino Treporti

Uccellacci & Uccellini, Follia artistica liberamente tratta da scritti e opere di Pier Paolo Pasolini è il titolo dello spettacolo conclusivo del laboratorio sperimentale di Teatro Partecipato che va in scena mercoledì 22 giugno alle 21 al Teatro Comunale di Cavallino Treporti .

Il laboratorio è durato un anno ed ha visto partecipare oltre 20 persone: “musicisti”, “artigiani”, “filosofi”, “insegnanti”, “commercianti”, “liberi pensatori”; tutti provenienti dal mondo non professionale del teatro. Al centro del progetto, la figura di Pasolini: tutti i partecipanti sono stati guidati nella creazione di materiale scenico che traesse spunto da suoi testi, scritti, film: << Viaggiare insieme a Pasolini è qualcosa che mi ha sempre affascinato. Per farlo ho creduto di dovermi confrontare prima di tutto con la mia idea di teatro. Per questo tutte le mie esperienze internazionali nei principali teatri nazionali europei, si sono presentate davanti a me nella necessità di lavorare (come mio costume) in un teatro essenziale– dice il regista e pedagogo Alessio Nardin – E ancora di più, volendo incontrare Pasolini nell’azione, ho sentito la necessità di farlo in compagnia di persone non professioniste: era per me indispensabile>>.

Alla realizzazione del laboratorio ha collaborato anche il drammaturgo Marco Gnaccolini. A calcare il palcoscenico saranno Marzia Giachini, Susanna Rizzo, Nicola Karlitzky, Erika Enzo, Prence Kossayan, Francesca Rossi, Irene Rocco, Vittorio Bacciolo.