Tommaso (Fabio De Luigi) è un vedovo, padre ingombrante di 4 figlie (in età tra Liceo e Scuola Primaria), proprietario della ditta “Infissi Liguori. Chiudi il mondo fuori“. Stanche della solitudine del padre, le 4 giovani decidono che deve trovarsi “una fidanzata”, così rispondono a nome suo all’invito ad una serata. Ed è proprio durante quell’uscita serale che Tommaso incontra Lara (Virginia Raffaele). È subito feeling. Si frequentano e si piacciono sempre più.

Ma Tommaso ha tralasciato di dire a Lara che ha 4 figlie.

Ma Lara ha omesso di dire a Tommaso che ha 3 figli maschi grandicelli.

Scritto da De Luigi con Furio Andreotti e Giulia Calenda è una carina commedia perché De Luigi e Raffaele sono bravissimi e simpatici. La prima parte è buffa, e scorre con velocità.

Quasi a metà della storia, quando le due famiglie al completo si incontrano, il ritmo si inceppa e la commedia perde l’equilibrio, come se fosse finito un episodio e ne fosse iniziato un altro con gli stessi protagonisti ma con un soggetto simile.

Così è la coppia di De Luigi Raffaele che mantiene vivo l’interesse per questo film non del tutto accattivante. Un bel giorno (renditi disponibile alla vita) è comunque piacevole e gradevole.