Un grande cartellone per Padova, Treviso e Venezia nella stagione 2025-2026

Una mela e una frase Ogni storia ha il suo inizio sono questi i simboli d’immagine scelti dall’ artista catalano Javier Jaén per il progetto artistico per il triennio 2025-2027 della Fondazione Teatro Stabile del Veneto TSV – Teatro Nazionale presentato a Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio Regionale del Veneto. Si tratta di un cartellone di 80 spettacoli, di cui 37 in abbonamento (12 a Venezia, 12 a Treviso e 13 a Padova) pensato per intercettare sempre nuove fasce di pubblico seguendo le indicazioni del direttore artistico Filippo Dini che mette al centro della sua proposta gli attori e la parola degli autori.

La produzione

Tra testi classici, riscritture e nuove drammaturgie sono 13 spettacoli che saranno prodotti prodotti dal TSV . Nel cartellone della Stagione 25/26 la selezione dei classici presenta una predilezione per testi di autori tra ‘800 e ‘900 . Per la sua nuova regia il direttore Dini sceglie uno dei testi più disincantati di Anton Čechov, Il gabbiano (con sottotitoli in inglese) e una grande interprete Giuliana De Sio , per la prima volta alle prese con un grande classico. Un allestimento importante, che mette in pratica la sfida del confronto generazionale, chiamando il 33enne Leonardo Manzan a dirigere la sezione dell’opera dedicata allo spettacolo di Kostja. Lo spettacolo debutterà al Teatro Verdi di Padova il 4 novembre e sarà poi in tourneè sino a marzo 2026. Le riscritture rivestono un ruolo importante fra le proposte in cantiere: Peppino Mazzotta dirige una riscrittura di Anime morte di Gogol’; Leonardo Lidi sceglie Tennessee Williams e il suo La gatta sul tetto che scotta per dare vita ad un presepe vivente; in occasione delle celebrazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la drammaturga irlandese Marina Carr ha riscritto La Locandiera di Goldoni, intitolando il nuovo testo Mirandolina (con sottotitoli in inglese), co-prodotto dal TSV con l’Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda. Uno spettacolo di denuncia, diretto da Caitríona McLaughlin, che porta in scena(debutto il 5 febbraio ‘26 al Del Monaco) la paura delle donne che non osano reagire alla prevaricazione e alla violenza di genere.

Tra i testi contemporanei trovano ampio spazio opere firmate da autrici internazionali come Ella Hickson con I corpi di Elizabeth con Elena Russo Arman, diretta da Cristina Crippa e Elio De Capitani, oppure di Julia May Jonas, con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, protagonista Paola Minaccioni.

Marco Paolini inaugura il cartellone del Teatro Goldoni il 5 novembre con il suo ultimo lavoro scritto a quattro mani con Giulio Boccaletti, Bestiario idrico

Tra gli spettacoli di produzione del TSV rientrano anche le proposte in matinée per le scuole superiori, Vestire gli ignudi di Pirandello per la regia di Alessandro Businaro, Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus per la regia di Giorgio Sangati, Il teatro comico messo in scena dagli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni (ATCG) diretti da Giuseppe Emiliani. A completare le proposte le Baccanti con il coinvolgimento della compagnia Anagoor Simone Derai guida i neodiplomati dell’Accademia nell’esplorazione del testo di Euripide, immergendoli in un’esperienza che unisce rito, poesia e teatro. Lo spettacolo vedrà il suo debutto ufficiale in prima nazionale al Teatro Olimpico di Vicenza per il 78° Ciclo di Spettacoli Classici.

Grandi ospiti

Per i titoli in ospitalità si va da Goldoni con Sior Todero Brontolon a Pirandello con Il berretto a sonagli, da De Filippo a O’Neill entrambi con ben due testi: Sabato, domenica e lunedì e Non ti pago! da un lato Lungo viaggio verso la notte e Il lutto si addice ad Elettra dall’altro.

Tra gli autori del presente sono da citare Cesc Gay con Vicini di casa, Paolo Genovese con Perfetti sconosciuti. David Mamet con November, Stefano Massini con Mein Kampf, Martin McDonagh con La reginetta di Leenane, Duncan McMillan con People, Places & Things e Wajdi Mouawad con Come gli uccelli.

Di scena volti molto amati come Franco Branciaroli, Paolo Fresu, Gabriele Lavia e Luca Marinelli, e poi ancora Anna Ferzetti , Gigio Alberti, Ambra Angiolini, Luca Barbareschi, Luca Bizzarri, Paolo Calabresi, Simone Cristicchi, Salvo Ficarra, Stefano Massini, Francesco Montanari, Ivana Monti, Silvio Orlando, Umberto Orsini, Andrea Pennacchi, Elisabetta Pozzi, Teresa Saponangelo, Amanda Sandrelli.