Un mese gratuito di Ermitage.tv grazie alla Rivista del Cinematografo

La Rivista del Cinematografo , con i suoi consueti approfondimenti, recensioni di film, interviste, curiosità e reportage dai festival, oltre alle rubriche su libri e musica, è in promozione speciale se si sceglie un abbonamento annuale entro il 15 maggio (10 numeri a 32 Euro – cartaceo – 20 Euro – digitale) e per l’occasione sigla una partnership col marchio Ermitage e una gift card per un mese di accesso al nuovo canale The Ermitage Tv, attivabile entro lo stesso 15 maggio.

Ogni amante di cinema e serie tv vi ritroverà una piattaforma streaming ricca di contenuti giornalieri ed extra, di film on demand e guide all’ascolto musicale, in linea con quella che da trent’anni è l’intenzione di Ermitage, ossia rendere accessibile al grande pubblico prodotti di qualità, con particolare attenzione al cinema classico e storico, così come alla musica, da quella classica fino al jazz. L’iniziativa consente quindi differenti modalità di fruizione di cataloghi ed archivi , sia quelli visivi del canale Tv , sia quelli messi a disposizione dalla Rivista del Cinematografo, che in esclusiva agli abbonati offre l’accesso al suo archivio digitale , con tutti i numeri dal 1928 ad oggi, e all’acquisto a prezzi scontati delle storiche collane monografiche Le Torri, o saggi di cinema a firma di illustri critici e accademici. Il tutto scaricabile dall’area riservata, dove trovano spazio inoltre i vari cataloghi delle Mostre organizzate nel corso degli anni dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.

Per richiedere l’abbonamento basta scrivere a abbonamenti@entespettacolo.org, oppure dal sito Miabbono.com attraverso il link https://bit.ly/Abbonamento_RivistaDelCinematografo. Il codice per l’accesso gratuito alla piattaforma verrà inviato tramite mail, subito dopo aver effettuato la sottoscrizione.