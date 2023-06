“Un Rinoceronte a Forte Mezzacapo” si intitola la giornata organizzata dalle Associazioni Dalla Guerra alla Pace e La ronda dell’arte nel Forte di via Gatta fra Marocco e Tarù domenica 18 giugno: la collezione di installazioni che circonda l’area verde all’interno del Forte sui arricchirà di una nuova opera, “Piano Inclinato”.

“Ho messo nella parte a terra di un dondolo di cinque metri un bimbo che spinge su in alto il suo compagno di giochi: un rinoceronte a grandezza naturale. Il bimbo non fa alcuno sforzo, non è l’impresa di un piccolo eroe. Il rinoceronte è teso nello sforzo di stare in equilibro per non rotolargli addosso”. Così uno dei suoi autori, l’artista e burattinaio Gigio Brunello – l’altro è Lanfranco Lanza – spiega “Piano Inclinato”, installazione in vetroresina, legno e ferro realizzata in un cantiere all’aperto con tutte le difficoltà meteorologiche e di soluzioni tecniche che un’opera così imponente comporta.

La giornata inizia alle 10.30 con la partenza dell’installazione dal Molino Turbine in via Marignana: alle 12 è in programma nel Forte Mezzacapo con gli autori la scopertura e la presentazione dell’opera. A seguire l’intervento di Gaetano Salerno, direttore artistico de La Ronda dell’Arte e musica dal vivo con la Savana Band. Ne fanno parte Claudia Bidoli Voce, Alessandro Boato Clarinetto, Sergio Bolognesi Percussioni, Rosa Brunello Contrabbasso, Veronica Canale Fisarmonica,Toni Costantini Trombone, Massimo Del Rio Percussioni ,Illic Fenzi Tromba, Nelso Salton Contrabbasso, Luca Tapino Trombone, Enrico Terragnoli Chitarra. La giornata prosegue con Banjo, intervento a sorpresa di Lanfranco Lanza ne “Il mago Arturo Bagatelli”. Conclude la mattinata l’intervento di Piero Brunello, Tempo di Rinoceronti e “Big Five. A savana big animals show: il rinoceronte Uno” con la Savana Band e Gigio Brunello. Quest’ultimo spettacolo si replica nel pomeriggio.

Per informazioni: +39 331 1365298 / e-mail: info@fortemezzacapo.com.