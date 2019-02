Liam Neeson interpreta un padre cui hanno brutalmente, e ingiustamente, ammazzato un figlio, un uomo tranquillo che diventa uno spietato killer alla ricerca di vendetta. Questo è un motivo più che sufficiente per vedere questo film.

Hans Peter Holland dirige il remake in lingua inglese del suo film norvegese In ordine di sparizione (anno 2014, interpretato da Stellan Skarsgård). Non solo mantiene quello sfacciato umorismo macabro adattandolo al cinema di Hollywood, ma traspare in ogni sequenza che il regista continua a divertirsi nel girare questa surreale black comedy.

Nels Coxman, lavora come spazzaneve nella località sciistica di Kehoe in Colorado. E’ appena stato nominato Cittadino dell’Anno per i suoi servizi nel mantenere agibili le strade ghiacciate e sommerse dalla neve, che portano in città. Vive con la moglie e il figlio, in una placida routine famigliare. La vita di Nels cambia radicalmente quando viene comunicato a lui e a sua moglie che il figlio è stato ritrovato morto in seguito a un’overdose.

Sono vani i tentativi dell’uomo di opporsi al referto del medico legale; nessuno crede a un padre che sostiene che il figlio non abbia mai fatto uso di droghe. Incapace di arrendersi, l’uomo inizia a indagare, allontanando la moglie (Laura Dern), e viene così a scoprire che il suo unico figlio è stato ucciso da una gang locale.

Tutto quello che sa sull’uccidere la gente, Nels lo ha letto nei romanzi polizieschi, ma quando prende in mano un fucile da caccia a canne mozze e dà vita a una serie più o meno involontaria di sanguinolenti eventi.

Un Uomo Tranquillo è un moderno – e violento – western dalla tensione inesorabile, che si burla di etnie e luoghi comuni. Astenersi i seriosi.