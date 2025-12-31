The Housemaid è tratto dal bestseller The Locked Door di Freida MacFadden (2023, edito da Newton Compton come gli altri di questa serie composta poi da Nella casa dei segreti/The Housemaid, e Finché morte non ci separi/The Housemaid’s Secret). È un thriller divertente, nel senso di commerciali trovate per creare tensione, non memorabile, che gli amanti del genere impiegheranno una giornata scarsa a terminare. Il regista Paul Feig, che ricordiamo per Ghostbusters 2016 al femminile, su sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine (The Vampire Diaries, The Boys), ne trae un film in uscita il 1 gennaio. Se fossimo in voi non vorremmo inaugurare il Primo dell’Anno con questo film, vederlo sì, ma non sceglierlo come apripista cinematografica 2026 ecco.

Millie (Sydney Sweeney), giovane donna in fuga dal proprio passato, accetta un lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

Quello che inizialmente appare come il lavoro dei sogni e l’opportunità per ricominciare, si trasforma rapidamente in un sottile gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere.

Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è davvero al sicuro e tutti nascondono un segreto.

Se il romanzo riesce a mantenere una credibilità costante più nei personaggi che nella storia, questo film non sa, o non è in grado, di prendere sul serio il genere thriller. Le intenzioni sono serie, altrimenti sarebbe stata una parodia, ma il risultato è un filmetto di basso impatto emotivo che potrebbe rendere insofferente il pubblico in attesa di suspense. E invece suscita più sorrisi per situazioni ridicole, a partire dalle esibite canotte bianche del protagonista maschile, che sussulti di inquietudine. Gli attori seguono le scelte registiche senza possibilità di raddrizzare il tiro. Per chi ha guardato l’intervista di Francesca Fagnani a Michele Morrone durante il programma Belve avrà un motivo in più per ridere.

