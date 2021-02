“Una Donna Promettente – Promising Young Woman” di Emerald Fennel

“La vendetta è un piatto dolce, ma rischia di guastarsi facilmente”. È la premessa da cui è partita Emerald Fennel, regista, autrice e (insieme con Margot Robbie) produttrice di Una donna promettente – Promising young woman. Un film difficile da definire perche’ mescola vari generi. E certo molto più di un revenge movie.

Carey Mulligan è Cassandra, Cassie per tutti, che incontriamo per la prima volta nella sua attività preferita del fine settimana: seduta da sola in un bar, occhi semichiusi, non in condizione di camminare. Insomma, il ritratto di una giovane donna carina e inebetita dal troppo alcol. È così che giovani e meno giovani uomini intorno a lei si offrono prima di accompagnarla a casa, poi di fare una piccola deviazione per un ultimo bicchiere nel proprio appartamento e poi passare al vero obiettivo della loro (apparente) gentilezza. Peccato (per loro) che a questo punto Cassie si riveli assolutamente sobria e pronta a reagire alle loro esplicite avances.

Per il resto Cassie conduce una vita piuttosto noiosa: vive con due affettuosi genitori e lavora senza entusiasmo né soddisfazione in un colorato caffè di proprietà dell’amica Gail (Laverne Cox). Ma la vita di Cassie avrebbe dovuto prendere un’altra direzione. Era infatti una “Promising young woman” (peccato che il termine “giovane’ sia scomparso nel titolo italiano) una giovane donna con una promettente carriera in medicina. Ma la sua migliore amica e compagna di studi, Nina, anni prima aveva subito una violenza ad opera “Promising young men”, ovvero di “giovani promettenti” ragazzi bene e compagni di università.

Quell’episodio aveva costretto entrambe a ritirarsi dagli studi. Oggi Nina non c’è più’, e Cassie ha fatto della vendetta la sua ragione di vita. Azioni studiate nei minimi particolari mentre si muove tra scenografie a colori pop che sembrano lo sfondo di videoclip. Fino all’incontro con un vecchio compagno, Ryan (Bo Burnham), oggi stimato pediatra, che rappresenta per lei, e per la prima volta, la possibilità di un amore normale. E qui arriva anche un inatteso pizzico di romantic comedy.

Emerald Fennel (qui alla sua prima regia, ma ha scritto vari episodi della pluripremiata serie Killing Eve ed ha interpretato una giovane Camilla Parker-Bowles nella serie The Crown) avrebbe potuto confezionare un tipico revenge movie, ma in Una donna promettente non indugia sulle violenze fisiche, e non ci racconta il passato attraverso prevedibili flashback. È invece Cassie – mentre monta con meticolosa cattiveria la sua vendetta e conteggia in un piccolo quaderno gli uomini che l’hanno abbordata – a ricostruire per lo spettatore quello che è accaduto molti anni prima, come in un puzzle in cui tutti gli elementi vanno a comporre il quadro originale. Mano a mano che i disegni di Cassie prendono forma, appare anche evidente come la vendetta sia per Cassie qualcosa che ha creato in lei una sorta di dipendenza, per cui ogni volta deve fare qualcosa di più audace e potenzialmente pericoloso per lei stessa.

Cassie non fa sconti a nessuno: uomini o donne che sette anni prima hanno costretto Nina e lei stessa ad abbandonare i propri sogni, finiscono sulla sua lista: che sia l’amica di un tempo, oggi casalinga benestante con figli, o la preside della Scuola di Medicina. Ma per ognuno ha in serbo un diverso e inquietante trattamento, fino al feroce finale, che sembra prevedibile e invece ha un nuovo, inaspettato twist.

Perché la vera vendetta di Cassie si consuma davvero solo negli ultimi minuti di questo provocatorio thriller “femminista” in cui spicca l’interpretazione di Carey Mulligan, che regala a Cassie tutte le possibili sfumature di un personaggio complesso e complicato da decifrare.