Stephen Merchant, regista e sceneggiatore, si immerge nel mondo femminile del wrestling ispirandosi a una storia vera.

Il film è, tra gli altri, prodotto da Dwayne Johnson, che qui compare in un deliziosissimo cameo nel ruolo di sé stesso versione wrestler The Rock.

A Norwich, in Inghilterra, Ricky (Nick Frost) e Julia (Lena Headey) sono due ex vagabondi spiantati che hanno trovato casa l’uno nell’altro aprendo una palestra e allevando i due figli, Paige (Florence Pugh) e Zak (Jack Lowden) secondo la religione del wrestling.

Paige, fan della serie tv Streghe, fin da adolescente ha trovato sul ring, in questo tipo di lotta, che è in realtà un palcoscenico di coreografie e recitazione, una via di fuga, un luogo dove l’emarginazione della provincia si annulla e lei si realizza.

Dopo essere stata selezionata da un importante allenatore (Vince Vaughn), Paige vola verso l’America dove l’aspettano duri allenamenti e il World Wrestling Entertainment (WWE Studios, società di produzione che organizza incontri di wrestling, è tra i produttori del film).

Mentre lei parte per la Florida, lasciando due genitori in lacrime di emozione, non aspettandosi una competizione spietata, il fratello, con cui si è allenata fin da piccola, scartato durante le selezioni, deve affrontare l’amara delusione di restare nella provincia inglese.



Una commedia commerciale spiritosa, estiva, una storia vera raccontata con uno spirito fiabesco leggero e spontaneo che racconta, senza prendere in giro, l’eccentricità di questo tipo di spettacolo.

La regia è funzionale alla narrazione semplice al cui interno gli attori non sottovalutano la storia messa in scena e contribuiscono a dare carisma ai loro personaggi.