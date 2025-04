Liberamente ispirato al libro “Qualunque cosa accada” di Ciro Noja (edito da Astoria Edizioni), scritto dal regista Ivano De Matteo insieme a Valentina Ferlan, il film racconta la storia dell’adolescente Sofia (Ginevra Francesconi), che a distanza di circa 5 anni dalla morte della madre, non ha accettato Chiara (Thony) la nuova compagna del padre Pietro (Stefano Accorsi).

L’incapacità della ragazza di convivere con una presenza femminile in casa al posto della madre cresce e fermenta, mentre Pietro e Chiara sottovalutano l’aggressività di Sofia e vivono in una bolla rosa il loro amore.

Dopo aver trattato con il film Mia (2023), sempre co-sceneggiato con la Ferlan, il tema angoscioso di un amore tossico tra un’adolescente e un coetaneo violento, De Matteo analizza il rapporto padre e figlia in una situazione estrema, un gesto irreversibile, una colpa irrimediabile, e una rabbia incapace di gestire la situazione. La domanda del film ruota intorno alla figura del padre, cioè cosa significa essere un padre.

De Matteo segue Sofia e Pietro mentre affrontano un calvario personale.

E il pubblico si trova nel mezzo di un dolore profondo e acuto, raccontato con misurato melodramma, che anima una figlia che deve attraversare un processo di accettazione e responsabilità futura, e di un padre solo che deve sopravvivere e interrogarsi.

“Ho una figlia della stessa età della protagonista. E tante volte mi sono chiesto: e se accadesse qualcosa, se uno dei miei figli si dimostrasse diverso da come l’ho sempre immaginato, se non seguisse ciò che gli ho insegnato, se si perdesse, se sbagliasse… cambierebbero i miei sentimenti verso di lui?”