Una giornata al mare con Sandra Mangini al Teatro Busan di Mogliano

La stagione 2018-2019 del Teatro Busan di Mogliano prosegue venerdì 1 marzo alle 21 con “Una giornata al mare”, uno spettacolo di teatro-canzone. La voce di Sandra Mangini, accompagnata da Alberto d’Este al piano, Massimo Delrio alla batteria e Vincenzo Della Malva al contrabbasso accompagnerà il pubblico in un percorso all’interno della musica italiana d’autore tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Le canzoni di grandi cantautori come Franco Battiato, Paolo Conte, Pino Daniele, Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Enzo Jannacci, Gino Paoli e Luigi Tenco saranno reinterpretate, mettendo in risalto le loro grandi personalità e innovazioni. Le canzoni diventeranno arte popolare, “poesie in musica”, in grado di unire persone diverse e sconfiggere qualunque barriera personale. Da sempre ognuno ha una propria colonna sonora della vita, che diventa parte di momenti e luoghi precisi, che ci lega a persone ed emozioni. “Una giornata al mare – spiega Sandra Mangini – è una personalissima antologia di ‘canzoni del cuore’, infilate in un discorso poetico, un racconto esistenziale, che riguarda il presente. Le parole di ieri, le parole di questi giganti della cultura popolare, risuonano, oggi più che mai, come quelle dei grandi classici: senza tempo e universali, talvolta profetiche. E poiché non è possibile cantarle senza intrecciare un rapporto personale con esse, posso dire che mi riguardano, molto, moltissimo, ma non più di quanto possano riguardare ognuno di noi… un vero bene comune”.

AQUISTO BIGLIETTI E PREVENDITE:

Il prezzo dei biglietti è unico e pari a 16 euro

-Biglietteria Cinema Teatro Busan, via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

-lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

-30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica e online su www.cinemabusan.it

ULTERIORI INFORMAZIONI:

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com