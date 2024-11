Una madre di Stefano Chiantini

Presentato in concorso nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2023, arriva al cinema da martedì 19 novembre Una madre, film scritto e diretto da Stefano Chiantini con protagonista la bravissima Aurora Giovinazzo già vista in Freaks Out e Nuovo Olimpo. La storia è quella di Deva, una ragazza che vive con la madre Giovanna (Micaela Ramazzotti) in un accampamento in periferia dandosi da fare per mantenere entrambe facendo lavori saltuari. Giovanissima, è già segnata dalle conseguenze di una scelta difficile, un aborto, il cui dolore è troppo grande da affrontare da sola. Quando incontra Carla (Angela Finocchiaro), costretta a occuparsi del nipotino di un anno, affronta quel dolore che ha lasciato in lei una ferita aperta in un percorso di crescita che la porta a confrontarsi con l’amore e la riscoperta delle emozioni.

Stefano Chiantini racconta la maternità attraverso varie prospettive e angolazioni che confluiscono e ruotano attorno alla figura di Deva, che fa da madre a Giovanna e trova nel nipotino di Carla – abbandonato da una madre non in grado di prendersene cura – l’occasione per far pace col suo dolore e trovare una sorta di “riscatto” alla sua maternità negata. La regia è asciutta, quasi invisibile, ma incredibilmente partecipe ed empatica, con la macchina da presa che si muove col passo e il respiro di Deva, mostrandocene l’evoluzione. Dall’iniziale durezza e apparente distacco al progressivo crollo delle difese che le impediscono di dar voce alle emozioni e superare il suo trauma, Aurora Giovinazzo carica il personaggio di Deva e l’intero film di un’intensità notevole. Una prova ottima quella della giovane attrice, nonché una scelta di casting perfetta. Così come quella di Angela Finocchiaro, che colpisce in un ruolo dalle corde drammatiche, insolito rispetto a quelli in cui siamo abituati a vederla, e di Micaela Ramazzotti, convincente in una parte solo apparentemente marginale ma che lascia il segno.

Titolo originale: Una madre

Regia: Stefano Chiantini

Sceneggiatura: Stefano Chiantini

Genere: Drammatico

Cast: Aurora Giovinazzo, Micaela Ramazzotti, Angela Finocchiaro, Francesco Salvi

Durata: 82 minuti

Paese: Italia

Data di uscita: 19 novembre 2024

Distribuzione: World Video Production