Una Montagna di libri dall’11 dicembre a Cortina

“È il grande inverno della ripartenza”, questo è il felice motto con cui si apre a Cortina d’Ampezzo la venticinquesima edizione di Una Montagna di Libri, la prestigiosa rassegna internazionale della letteratura che dal 2009 raccoglie 20 mila presenze annue. “Mentre sulle Alpi già si scia, noi stiamo per partire con oltre 30 incontri di persona, con scrittori italiani e dal mondo, con tutto l’entusiasmo e l’amore per le idee che Cortina sa dimostrare”, dice Francesco Chiamulera, responsabile del festival. La XXV Edizione si terrà dall’11 dicembre 2021 al 26 marzo 2022 e il programma completo sarà pubblicato il 13 dicembre.In programma, tra i tanti incontri segnaliamo quello con David Leavitt, narratore americano che parlerà del suo romanzo ambientato a Venezia, “Il decoro”, l’appuntamento con il francese Emmanuel Carrère, autore di “Yoga”, con lo scrittore olandese Jan Brokken, autore dello splendido “L’anima della città”, con Alessandro Piperno e il suo nuovo romanzo “Di chi è la colpa”. Grande spazio all’attualità internazionale con Federico Rampini, autore di “Fermare Pechino”, di Bruno Vespa, di Gennaro Sangiuliano, Simone Pieranni, Aldo Cazzullo. Il programma di Una Montagna di Libri è stato presentato a Venezia. Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina d’Ampezzo, e Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione Veneto. “L’amministrazione comunale di Cortina prosegue il sostegno alla manifestazione, che anche questa stagione ritmerà con i suoi appuntamenti la vita culturale di Cortina d’Ampezzo”, ha detto il Vicesindaco Luigi Alverà. “Una Montagna di Libri è punto di eccellenza di cui siamo tutti orgogliosi e che la Regione del Veneto continua a sostenere”, dichiara l’Cristiano Corazzari. Come ogni anno ci sarà lo spazio anche per le voci della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria, dello sport, come Dante Carraro, Oscar Farinetti, Jo Squillo, Eleonora Recalcati, Daniele Zovi, Paola Magoni, Annina Pedrini. E ancora, Giovanni Cecchinato, Steve Bisson, Cristiano Corazzari, Gianpietro Ghedina, Paolo Maria Noseda, Gianluca d’Incà Levis, Riccardo Caldura, Carla Toffolo, Silvia Benazzi, Michele Uliana, Sandra Alverà e molti altri. Il programma completo sarà pubblicato il 13 dicembre. Il festival è organizzata con il patrocinio ed il sostegno della Regione Veneto, che sostiene il programma Veneto di Libri e co-organizzata con il Comune di Cortina d’Ampezzo.Una Montagna di Libri è anche #live, con Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.