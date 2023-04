Sino al 28 aprile (da giovedì a domenica dalle 11 alle 18) al Magazzino del Sale 3 Zattere a Venezia è possibile visitare la mostra “La scena magica l’arte teatrale di Mischa Scandella“, promossa nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita dello scenografo e costumista veneziano da Accademia di Belle Arti e Istituto per la storia del teatro e del melodramma della Fondazione Cini. Nel frattempo nella città lagunare proseguono iniziative e eventi per tener viva l’attenzione sull’opera di un artista che seppe instaurare un serrato dialogo con la scena del suo tempo e con le avanguardie attive sul territorio nazionale. Il Comitato ha, infatti, bandito per il secondo anno consecutivo due premi per i migliori progetti scenografici ispirati al lavoro del maestro veneziano: i premi sono riservati agli studenti dei bienni di specializzazione e a quelli del terzo anno dei trienni delle Accademie di Belle Arti e delle Università site nel territorio nazionale italiano (vedi sotto per ulteriori informazioni).

Per il ciclo Libri a San Giorgio, poi, lunedì 17 aprile alle 17 sarà presentato “Mischa Scandella. La scena magica”, il catalogo della mostra allestita al Magazzino del Sale 3 e aperta al pubblico. Presenta Franco Perrelli con la partecipazione di Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto per la storia del teatro e del melodramma e docente a Ca’ Foscari.

Informazioni: Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mischa Scandella, e-mail: comitato.scandella@cini.it.