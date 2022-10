“La sensazione più forte dopo la pandemia è di quanto tutto sia precario, mutevole, di quanto la vita sia preziosa e valga la pena alzare la testa. Così ho cominciato a osservare e ascoltare come sta cambiando il mondo e ho cercato persone che potessero regalarmi con l’esempio una convinzione: si vive una volta sola e non si deve sprecare un solo istante.”

È la premessa di Mario Calabresi al suo nuovo romanzo: una raccolta di storie vere, “di chi ha avuto il coraggio di scegliere”.

Sono 13 le testimonianze che Calabresi ha riunito in “Una volta sola”, dove indaga la dimensione della scelta. Perché “ognuno di noi può scegliere il proprio destino e ogni scelta ha delle conseguenze”.

Ogni vita che ha incontrato, e qui raccontato, persone che hanno scelto, “concentrandosi su ciò che ha più senso e più valore”, lo ha condotto sul sentiero del: “non siamo l’attimo presente, ma la somma dei momenti che ci hanno definito, dei ricordi che ci portiamo dentro. (…) Non esistiamo da soli, siamo la somma delle esperienze che abbiamo vissuto e delle persone che abbiamo amato”.

Da Rachele, malata di cancro, che vuole lasciare un piccolo libro ai suoi figli per raccontare la sua vita, a Franco che quando è arrivato il primo lockdown non ha esitato nel farsi ricoverare nella RSA dove era in cura la sua amata moglie; da Claudia che è riuscita a scappare da un marito camorrista violento, a due fratelli le cui vite hanno preso incredibili traiettorie diverse; da un giovane uomo, Alì, che da Kabul è arrivato a Torino, affrontando l’impossibile, ed è riuscito ad aprire la sua sartoria, a Piero Nava che non ha tentennato quando ha deciso di testimoniare contro i killer del giudice Rosario Livatino.

Sono solo alcune delle esperienze o testimonianze di scelte di vita che Calabresi narra con quella sua tipica, forse unica, efficacia che restituisce, con ammirevole sintesi, autenticità alle storie.

Commovente, stimolante, interessante, Una Volta Sola è un libro che andrebbe letto da ogni lettore.