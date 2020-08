Domenica 30 agosto dalle ore 18.00 alle ore 20.00, Laguna LIBRE (Fondamenta Cannaregio 969) ospiterà l’asta di beneficenza, organizzata per sostenere l’undicesima edizione del Festival dei Matti che si terrà dal 6 all’8 novembre 2020.

I ventitré lotti offerti, tra cui figurano oggetti, opere d’arte, cene, lezioni, esperienze donate dai sostenitori, saranno presentati da un battitore d’asta d’eccezione: Mattia Berto, attore, regista e partner storico del Festival. Tra gli esclusivi lotti che il pubblico potrà̀ aggiudicarsi ci saranno lezioni serali di Voga sul Canal Grande, menù degustazione (Estro Vino e Cucina), aperitivi in laguna (Sestante Venezia-cooperativa sociale) e in Piazza San Marco (Gran Caffé Lavena), lezioni con il grande pianista veneziano Matteo Alfonso, gioielli realizzati da Raffaella Brunzin e MAGMALaB, serigrafie, dipinti e, per i più audaci, anche una scatola misteriosa, tutta da scoprire. L’asta è gestita dai volontari della Cooperativa Con-tatto di Venezia, impegnata nella promozione culturale dell’inclusione sociale di chi viene giudicato matto in un’attribuzione che è quasi sempre una sentenza.

Il Festival dei Matti è un’iniziativa culturale pensata per riportare la follia al centro di una riflessione seria e interdisciplinare che ne valorizzi le potenzialità̀ creative e comunicative, riconoscendone le componenti vitali, quotidianamente rimosse, nella vita di ciascuno. In undici anni il festival ha portato a Venezia grandi personalità̀ del mondo della cultura: scrittori, poeti, antropologi, musicisti, registi, curatori, testimoni diretti o indiretti di storie di “follia”.

L’ingresso all’asta è gratuito, la prenotazione consigliata; per informazioni, prenotazione e offerte sui lotti: Stefania Orio: astafestivaldeimatti@gmail.com; tel: 347 0871926).

I prossimi appuntamenti aspettando il Festival: