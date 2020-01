Negli abissi marini, una squadra di ingegneri e tecnici sta trivellando il fondale dell’oceano. Dopo un devastante terremoto, una cabina dietro l’altra della trivella esplodono, l’acqua del mare non risparmia nessuno. L’ingegnere meccanico Norah Price (Kristen Stewart) riesce a trarre in salvo la studentessa di biologia marina Emily (Jessica Henwick), il direttore delle operazioni Smith (John Gallagher Jr.), il responsabile dei sistemi Rodrigo (Mamoudou Athie) e un tirocinante Paul (T.J. Miller). In una situazione apocalittica marina raggiungono una prima base, dove l’unico sopravvissuto è il capitano Lucien (Vincent Cassel).

Per avere una speranza di sopravvivenza, dovranno camminare sul fondale marino per raggiungere una trivella distante e abbandonata, la Roebuck, sperando che le sue apparecchiature di comunicazione siano ancora funzionanti, o che ci sia un numero di capsule di salvataggio sufficiente a portarli tutti in salvo.

Tutto si complica quando si renderanno conto che il terremoto lo hanno procurato loro, risvegliando o disturbando feroci creature abissali.



Diretto da William Eubank (The Signal) e sceneggiato da Brian Duffield (The Divergent Series: Insurgent) e Adam Cozad (The Legend of Tarzan) a partire da un soggetto scritto da Duffield, Underwater si candida ad essere nella rosa dei peggiori film dell’anno.

Lo schema è quanto mai di più classico la storia del cinema abbia scritto: un gruppo di scienziati cerca la salvezza, ovvio che alla fine ne resterà uno solo, gli altri moriranno, probabilmente di morte violentissima.

Possibile che il team tecnico non sia riuscito a trovare una variante che si avvicinasse a qualcosa di originale?

Underwater è un horror di fantascienza che fa perdere tempo. Non c’è nulla in questo film che Ridley Scott non lo abbia già sperimentato, anche male per carità, nei suoi film.

Tra l’altro è impossibile che la squadra specializzata non abbia mai visto Alien, perché altrimenti non avrebbe mai commesso l’errore di portare sulla “nave” una creatura non umana.

E’ un film inspiegabilmente traballante, ridicolo, privo di ogni punto fermo della fantascienza, ignora le leggi fisiche per creare una tensione che alla fine risulta una suspense nodosa. L’unico bagliore è quando il capitano Lucien si rende conto che tutto quello che sta succedendo è colpa loro, delle trivelle negli abissi, dell’uomo che invade territori che non gli appartengono. Ma non basta.