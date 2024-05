Il canadese Matthew Rankin, regista di una quarantina di cortometraggi di animazione, documentari e fiction che sono stati presentati in diversi Festival internazionali, dopo il suo primo lungometraggio The Twentieth Century (vincitore del premio FIPRESCI a Berlino e il miglior lungometraggio canadese al Tiff), debutta al 77° Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs.



Quando era giovane Rankin si recò in Iran con la speranza illusoria di studiare cinema con i grandi maestri iraniani. Sebbene questo ingenuo tentativo sia fallito, ora ha scritto con Pirouz Nemati e Ila Firouzabadi una commedia dell’assurdo in francese e in farsi, un film deliziosamente eccentrico dall’umorismo interculturale – dove il farsi è la lingua principale in Canada – che speriamo venga distribuito in Italia.

Universal Language è una storia giocosa fatta di lunghe inquadrature, emozioni vivaci, gag visive, e una profonda tenerezza di fondo. Quello che rende unico questo film è la regia che emana entusiasmo in ogni scena.