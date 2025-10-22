Tre festival.

Tre storie.

Tre anime cinematografiche indipendenti ma una sola “casa” che li accoglie con un progetto comune.

La casa comune è il cinema Arlecchino che Cineteca Milano conduce dal 2022 e che fin da subito ha immaginato come sede ideale e punto di riferimento dei festival milanesi che si sposassero con la sua sensibilità artistica e culturale. Ora questo obiettivo si raggiunge grazie al progetto “Uno, due, tre… festival!” che vede insieme Piccolo Grande Cinema di Cineteca Milano, l’appuntamento rivolto alle nuove generazioni; Filmmaker, il festival che valorizza sperimentazione e nuovi linguaggi e Noir in Festival, la manifestazione dedicata al cinema e alla letteratura noir.

Dall’8 novembre al 6 dicembre 2025, infatti, il cinema Cineteca Milano Arlecchino sarà la casa comune e il cuore pulsante di tre dei festival più importanti per storia, tradizione e radicamento nel capoluogo lombardo: Piccolo Grande Cinema (8-16 novembre), Filmmaker (15-23 novembre) e Noir in Festival (1-6 dicembre).

A monte di questa scelta strategica di politica culturale, in primo luogo c’è la volontà da parte delle tre realtà di unirsi, collaborare, dare vita a iniziative comuni sviluppando sinergie per superare quella parcellizzazione di appuntamenti che caratterizza la scena milanese dei festival e per sottolineare il valore sociale e culturale di questa modalità di fruizione del cinema. I festival, infatti, sono spazi in cui vivere il cinema come luogo creativo, di scambio e di confronto per la sopravvivenza della“biodiversità dell’offerta cinematografica”.

In secondo luogo Piccolo Grande Cinema, Filmmaker e Noir in Festival si uniscono per mandare al pubblico il messaggio che è arricchente scoprire la forza e la varietà del cinema indipendente di tutto il mondo e che c’è spazio per una cinematografia internazionale fuori dagli schemi, libera ed estranea alle sole logiche commerciali. Una cinematografia che propone nuovi autori e classici e che è in grado di appassionare e far discutere, grazie ad anteprime, incontri e dibattiti.

In questo progetto comune, ciascun festival porta la sua identità e la sua comunità. Per suggellare la collaborazione, la settimana tra il 24 e il 30 novembre sarà programmata in comune.



Piccolo Grande Cinema, che quest’anno festeggia la sua 18.edizione, è il festival coprogrammato, partecipato e animato dal pubblico giovane, con un focus su opere prime e seconde e autori affermati. Il suo claim, “Il primo festival non si scorda mai”, si rivolge a quei ragazzi e ragazze che lo programmano, ne scelgono i film e che ne costituiscono le giurie, senza dimenticare tutti quegli spettatori e spettatrici che muovono per la prima volta i loro passi nel mondo dei festival. Sono i giovani l’anima di Piccolo Grande Cinema, sono loro a “fare” concretamente il festival.

Filmmaker Festival è un appuntamento storico per la città di Milano, nato nel 1980. L’identità di Filmmaker è riconoscibile: un festival laboratorio aperto alle collaborazioni, interessato a scoprire e a sostenere nuovi autori, nuove forme di cinema, nuove relazioni con il pubblico. In oltre trent’anni di attività. Filmmaker ha tenuto a battesimo almeno tre generazioni di registi italiani e milanesi e prodotto più di 80 film. Filmmaker è un festival internazionale di cinema documentario, sperimentale e di ricerca, fortemente radicato sul territorio.

Il Noir in festival, che quest’anno celebra la sua 35. edizione, è riconosciuto tra i primi dieci festival italiani e tra i cinquanta più significativi nel mondo. Il Noir in festival è il punto di riferimento insostituibile di ogni manifestazione nel campo del giallo, mystery, thriller, fantasy, spy story su scala internazionale, sia nel settore cinematografico e televisivo che in quello letterario e giornalistico.

Le iniziative comuni

Agli spettatori dei tre festival saranno proposte condizioni specialmente vantaggiose. Sarà possibile acquistare l’ “Abbonamentone” al prezzo complessivo di 45 euro che permetterà ai detentori l’accesso a tutte le proiezioni dei tre appuntamenti.

Gli abbonati under e over 25 di Piccolo Grande Cinema, potranno acquistare a prezzi scontati gli abbonamenti a Filmmaker e Noir in Festival.

Tutti gli abbonati ai tre festival avranno diritto a sconti nelle tre manifestazioni.

Sarà istituita una giuria comune di 30 appassionati che attribuirà il premio “Uno, due, tre… festival!”