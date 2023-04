Ultime battute del Festival La Piazza delle Arti a Cavallino Treporti. “Upside Inside” la performance di teatro fisico dell’artista danese Finn Jagd Andersen, ospite dei più importanti festival europei (Cosmic Artists Berlin, AFUK Event, Filacro/Fielzelt, Zirkus Chnopf, Rigolo Nouveau Cirque), va in scena in prima rappresentazione assoluta per l’Italia al Teatro Comunale di Ca’ Savio venerdì 14 aprile alle 21.

“È la prima nazionale di un lavoro basato sull’azione fisica, dove il corpo, nella sua massima essenza, è il portatore delle emozioni. Attraverso ciò che si manifesta nel corpo lo spettatore riflette, sorride, si sorprende. Un racconto dove l’azione fisica è la parola – spiega Alessio Nardin, direttore artistico della manifestazione – Ho inteso così dare a un artista internazionale di grande valore e talento uno spazio dedicato in cui esprimere la propria arte. È una scelta non convenzionale rispetto al panorama nazionale per un artista internazionale non convenzionale.” L’esplorazione di “Upside Inside” è quella dell’esperienza soggettiva in ogni momento, sentita e vissuta attraverso il corpo. Partendo da una visione obiettiva, quasi scientifica, del corpo umano e della sua anatomia, l’artista indaga sul possibile senso di ciò lo spettatore percepisce.

Biglietti €10,00 – €8,00 ridotti per giovani con meno di 26 anni e anziani over 65.