All’insegna del motto “Urge fare voto di vastità” torna on line “Urge” il film tratto dallo spettacolo teatrale di e con Alessandro Bergonzoni. Il ritorno è previsto per il fine settimana dal 24 al 26 aprile, grazie a un’iniziativa promossa da Exit Media e Allibito in collaborazione con i cinema Beltrade di Milano, Nuovo Eden di Brescia, Odeon di Vicenza e Orione di Bologna , che proporranno il film online, ciascuno con le proprie modalità. Il film, diretto sia a teatro che sullo schermo da Riccardoi Ridolfi, è un monologo travolgente “che combatte artisticamente e civilmente le vacuità e le metastasi culturali della società di massa. Un urlo contro il piccolo, l’innocuo, il semplice non-so: urge grandezza non mania di grandezza, urge fantasia. Con ”Urge”attraverso un profondo lavoro sulla voce e sul pensiero, sulla scrittura e sul corpo, Bergonzoni ci fa viaggiare attraverso i suoi temi più cari:l’altro, l’oltre, il rimbalzo della norma, il gioco di specchi, e ci incita a fare voto di “vastità”. Ma cosa è la “vastità”? Questa è ladomanda che Bergonzoni pone allo spettatore, la cui risposta si trova nell’aprirsi all’incommensurabile, all’invisibile, all’incredibile , all’onirico, per uscire da abitudini mentali indotte dalla selva di discorsi in cui tutti ci troviamo immersi.

