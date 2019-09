“Vaclav Trojan music composition in czech animated films” si intitola il saggio di Marco Bellano, sul compositore ceco Vaclav Trojan (1907-1983). Bellano è docente di Storia del Cinema di Animazione all’Universitàdi Padova , redattore di Cabiria Studi di Cinema , collaboratore della rivista online nonsolocinema.com e ideatore di diverse iniziative e manifestazioni promosse negli anni dal Cinit Cineforum Italiano. La pubblicazione, edita in lingua inglese per i tipi di CRCPRESS, offre una visione di insieme, a partire dalle origini, del cinema di animazione ceco, per poi concentrarsi sulle musiche composte da Trojan per i film del connazionale Jiri Trnka , celebre animatore specialista in stop-motion con marionette e pupazzi . Trnka è considerato uno dei più significativi esponenti dell’arte ceca della seconda metà del ‘900 ed è stato fonte di ispirazione per diversi registicontemporanei come Tim Burton, e per aziende rinomate quali Aardman e Laika. La musica di Trojan per l’animazione ha rappresentato un punto di riferimento artistico imprescindibile nell’ambito dell’animazione europea, significativa almeno quanto quella di Carl Stalling per i cartoons della Warner Bros negli USA. Trojan è stato un artista eclettico, capace di spaziare tra canzoni folk, influenze jazz e blues, sinfonie neoclassiche, musica da camera, operistica e altro ancora. Nel saggio , oltre a curare filmografia e bibliografia, Bellano dedica ampio spazio a biografia e stile di Trojan e Trnka e analizza, uno per uno, tutti i film di Trnka per i quali Trojan ha composto le musiche . Il libro, disponibile sia in formato ebook che cartaceo, esce nella collana Focus Animation diretta da Giannalberto Bendazzi.