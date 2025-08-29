Venezia 2025, serie di incontri fuori Mostra organizzati dal Cinit al Bluemoon del Lido

Sono stati Orazio Leotta, giornalista pubblicista direttore del periodico Cin&Media edito dal Cinit, e la fotografa freelance Silvia Cappelletto, inviata alla Mostra per Cin&Media, a inaugurare giovedì 28 agosto alle 18 la serie di incontri organizzati dal Cineforum Italiano al Bluemoon, noto locale del Lido che si affaccia sulla spiaggia alla fine del centrale viale Maria Elisabetta.
La prima pillola di cinema proposta ha avuto come tema Vivere il Festival: interviste e photocall.
A seguire venerdì 29 agosto dalle 17,45 alle 18 Ogni nuovo film ha alle spalle 130 anni di storia, conversazione con Marco Vanelli, critico cinematografico e direttore della rivista Cabiria studi di cinema.
Sabato 30 (17,15-17,30) e domenica 31 agosto tocca (18,00-18,15) a Laura Cesaro, ricercatrice della Università di Venezia che toccherà nell’ordine i seguenti temi, Dal racconto cinematografico alla realtà: le violenze nei conflitti contemporanei e Sguardi che cambiano il mondo: donne dietro e davanti alla macchina da presa.
A seguire lunedì 1 settembre (17,45-18,00) Massimo Tria, docente di Letteratura Russa all’Università di Cagliari, già selezionatore dei film per la Settimana Internazionale della Critica, parlerà di Un caso delicato del nuovo cinema russo.
Martedì 2 settembre (17,15-17,30) torna Orazio Leotta a parlare, stavolta, dei concorsi per giovani recensori di film indetti dal Cineforum Italiano in diverse realtà italiane assieme a vincitori e vincitrici che saranno premiati sabato 6 settembre nel corso di una simpatica cerimonia in programma alle ore 10 all’Hotel Excelsior nello Spazio Regione Veneto.
Mercoledì 3 settembre(17,15-17,30) Massimo Benvegnù, direttore del Biografilm di Bologna, parlerà nuovamente di Sguardi che cambiano il mondo: donne dietro e davanti alla macchina da presa.
Giovedì 4 settembre (18,00-18,15) Alessando Leo produttore parlerà di Vivere gli effetti negativi dei social.
A congedarci dall’82° edizione della Mostra del Cinema sarà venerdì 5 settembre dalle 18,30 alle 18,45 Sara D’Ascenzo del Corriere della Sera parlado di Dietro le quinte di un festival: una giornalista alla Mostra. Un lungo ciclo di brevi appuntamenti da condividere bevendo uno spritz, una occasione unica per conoscersi e dialogare.