Venezia e Assisi ospitano la mostra di pittura “Cantico – Intreccio di voci” allestita per gli 800 anni del Cantico delle Creature

Da giovedì 3 luglio (inaugurazione alle 18.00) nella Chiesa del SS.mo Redentore alla Giudecca, è possibile visitare la mostra Cantico-Intreccio di voci allestita in occasione degli 800 anni del Cantico delle creature di San Francesco. La mostra evoca anche alcune mistiche contemporanee successive a San Francesco ed è è arricchita dall’installazione acustica VOCI di Andrea Liberovici realizzata anche con le voci di donne detenute ed ex-detenute del Carcere Femminile della Giudecca, con la collaborazione del regista Michalis Traitsis.

La mostra è stata ideata dai frati cappuccini del convento del SS.mo Redentore e e da fr. Saul Tambini OFM di Assisi. Le opere di Nicola Golea si concentrano sugli elementi del Cantico delle creature, vento, terra, acqua, fuoco, sole, luna, stelle, perdono e morte. I suoi quadri fanno rivivere la magnificenza della creazione, lo stupore umano, l’amore e la gratitudine per il dono degli elementi citati nel Cantico, e per la possibilità di farne parte. Le opere di Serena Nono ritraggono alcune sante mistiche in atteggiamento di preghiera, meditazione, solitudine e raccoglimento: Santa Chiara d’Assisi, Santa Angela da Foligno, Santa Margherita da Corto, Santa Brigida di Svezia, Santa Caterina da Siena (l’unica non francescana, ma patrona d’Italia e compatrona d’Europa). Queste figure femminili sono, anzitutto, unite al Santo di Assisi dal rifiuto del ruolo loro imposto dalla società e dalla tenacia con cui si sono fatte promotrici di nuove regole di vita comunitaria. Gli scritti che hanno lasciato hanno dato corpo a un genere letterario che si fa portatore dell’amore per Dio e per il Figlio di Dio, manifestato sia mediante il rapporto diretto e personale che tramite la pratica della carità, della assistenza agli ultimi, della rinuncia al possesso. Il cammino di queste donne si affianca nella storia e in questa mostra ai passi dello stesso San Francesco. Le voci femminili registrate di donne leggono stralci dai testi delle mistiche: le musiche sono del compositore Andrea Liberovici.

Nel Catalogo troviamo contributi di fr. Francesco Daniel, fr. Roberto Tadiello, fr. Saul Tambini,sr. Teresa Forcades, Davide Rondoni, Michalis Traitsis. La mostra, dopo la permanenza al Convento dei Frati Cappuccini del SS.mo Redentore di Venezia si trasferirà dal 2 agosto al 26 ottobre al Museo della Porziuncola, ad Assisi.