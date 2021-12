Venezia scenario della prossima serie del protovideogame Nocturama

Dopo Bologna, sarà Venezia lo scenario della prossima serie di NOCTURAMA, proto-videogame contenitore di visual novel di Italian Party of Indie Developers. Lo ha annunciato il fumettista Otto Gabos al Future Film Festival, che si concluderà a Bologna il 12 dicembre, nell’ambito del panel “Future Videogames”, curato e condotto da Ivan Venturi.

NOCTURAMA BONONIA è un progetto realizzato in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna, Conservatorio G.B. Martini di Bologna e Demetra Formazione. Si tratta di un proto-videogame contenitore di visual novel, di genere urban fantasy, ambientate in una Bologna notturna. Le storie sono legate a luoghi, monumenti e oggetti cittadini, localizzati su una mappa di Bologna, e raccontano di personaggi diversi tra loro ma con un unico comune denominatore: vivere la notte più importante della propria esistenza. Ogni visual novel ha il suo team di produzione, e quindi uno stile caratterizzante e una propria estetica. Ad oggi è possibile scaricare la pre-beta di Nocturama Bononia,già disponibile gratuitamente in versione beta su PC, MAC e Android sul sito: https://www.ipid.dev/nocturama/ .Prossima ne è la pubblicazione sugli store internazionali.