VENEZIA COMICS 2024: 4 e 5 maggio a Forte Marghera

Venezia Comics torna nella sua sede elettiva dopo il successo del 2023 con 18.000 presenze. Raddoppio delle aree e degli spazi espositivi, “China Day” dedicato a Marco Polo, area medievale e fantasy e spazio per mostre e conferenze sono le novità dell’undicesima edizione. Venezia Comics – Festival del fumetto e della cultura pop di Venezia si svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 a Forte Marghera.

Il “cuore portante” del festival nel 2024 resta la mostra mercato del gioco e del fumetto che amplia ancora i suoi spazi. I due padiglioni principali saranno infatti totalmente dedicati alla vendita di fumetti, libri, giochi, gadget. Oltre 60 espositori presenti in due grandi aree tematiche: lo spazio dedicato ai rivenditori ufficiali e quello per i collezionisti e i privati. Tra le realtà presenti, in aumento le case editrici ufficiali: Becco Giallo, Officina Meningi, In Your Face Comix, Storytelling, Feltrinelli (con uno stand

interamente dedicato alla Cina), Jundai e Bugs Comics. Tra gli ospiti: Vincenzo “Viska” Federici, l’attuale disegnatore negli Usa della nuova serie delle Tartarughe Ninja, Valerio Held, Alberto Lavoradori, Enzo Troiano per il fumetto e Zoltar, Spartaco Albertarelli, Francesco Nepitello e Leo Colovini nell’area gioco.

Spazio novità dell’anno dedicato agli incontri con gli autori, le conferenze e le mostre, con un intero padiglione per talk e mostre. Inaugurazione sabato 4 maggio alle 11 con la conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata all’escape room da tavolo “La fuga di Velia” sulla fuga della vedova Matteotti dall’Italia. A presentarla, la direttrice dell’Archivio di Stato di Rovigo Maria Volpato, il direttore di Officina Meningi Valentino Sergi e gli artisti coinvolti nella creazione del gioco: Atropo Kelevra e Andrea Longhi. Nel primo pomeriggio, poi, sarà la volta dell’incontro con Zoltar, il famoso podcaster italiano di Dungeons & Deejay che dialogherà con il pubblico in occasione dei cinquant’anni dello storico gioco di ruolo.

Per tutte e due le giornate seguiranno ogni ora incontri con i protagonisti del fumetto e del gioco nazionale con la possibilità di visitare ben sette mostre. Cinque quelle allestite nelle ampie sale del padiglione: “Le tartarughe Ninja a Venezia – Omaggio a Stelio Fenzo”; “La fuga di Velia: immagini dalla storia per una escape room” a cura di Officina Meningi e Archivio di Stato di Rovigo; “La città invisibile, invivibile, invincibile: omaggio a Marco Polo e Italo Calvino”; “Oltre la laguna: i gatti di Forte Marghera” e “Venezia storie d’acqua”. Due mostre saranno poi allestite all’interno delle sale dei workshop: “Necronomicon” e “I giochi del Premio Archimede”.

Raddoppia di spazio e di possibilità anche l’area self, che – tempo ovviamente permettendo – si posizionerà per la prima volta all’aperto con una serie di gazebi che ospiteranno gli autori indipendenti e le novità del mondo delle autoproduzioni. Non solo fumetto, con l’apertura anche all’handmade tematico dedicato al fantasy e all’oriente, sezione che sarà ospitata nella nuova area tematica “Avalon”, interamente dedicata al fantasy e a Medioevo con oltre 30 espositori, food truck, esperienze live e appuntamenti dedicati alla parte più magica e misteriosa del festival in collaborazione con i massimi esperti italiani del settore: Dreamaker eventi e il festival “gemellato” Gothika.

Saranno poi una decina gli appuntamenti, ognuno da due ore circa ciascuno, presentati dalla Mangaschool Venezia per introdurre ragazzi e bambini al mondo del disegno. I corsi copriranno tutte le fasce d’età previste dalla scuola (dai kids fino ai senior) e saranno del tutto autonomi ed autoconclusivi con iscrizione gratuita per tutti i visitatori delle due giornate in possesso del biglietto della manifestazione. Tra le proposte, oltre alle iniziative dedicate al China day, due ospiti a livello nazionale, le illustratrici Benedetta Vialli, fondatrice della casa editrice Sigaretten e candidata a numerosi premi nazionali ai festival dell’illustrazione, e la copertinista per Giunti Kids Miriam Serafin.

Torna, inoltre, sempre a cura di Tanagura, la gara Cosplay che monopolizzerà l’area palco per l’intera domenica pomeriggio. Confermata la collaborazione con Feltrinelli per i premi in buoni acquisto, la novità dell’anno sarà la partnership con Hard Rock Cafè Venezia che premierà il miglior costume a tema rock. Palco che non resterà inattivo nel resto delle due giornate, con ben tre diverse crew di k-dance ad alternarsi nel cercare di conquistare il pubblico e le serate affidate ai video-set a tema cartoni animati e revival anni ’80 e ’90 del deejay Arjuna Cosmo.

Aumenta anche lo spazio dedicato alle proiezioni. La sera, dopo le 18 si potrà restare ancora al Forte per assistere alla proiezione di una serie di cortometraggi dedicati a Venezia o ambientati nella città lagunare, in collaborazione con le Fems du Cinema. Focus principale delle due giornate sarà sempre Marco Polo, con la presenza del professor Carlo Montanaro che presenterà i rari filmati dedicati all’esploratore veneziano e firmati Emanuele Luzzati grazie alla partecipazione e alla disponibilità di Archivio Carlo Montanaro, Fabbrica del vedere e RaiTeche.

La undicesima edizione del Festival è organizzata da VeneziaComix, con il patrocino di Consiglio Regionale del Veneto, Le Città in Festa del Comune di Venezia e di Riff – Rete Italiana Festival del Fumetto, in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, Associazione Tana dei Goblin, Delta E20, Dreameker eventi, Associazione Fems du Cinema, Nicole Bozzao phtographer e Associazione Tanagura e grazie all’aiuto degli sponsor, Banca Annia, Hard Rock Cafè Venezia, Feltrinelli, Elan42, Lavocetta.it. Media partner dell’evento, Venezia Today.

