71ª edizione del Taormina Film Festival: sezioni e film in concorso

Dal 10 al 14 giugno avrà luogo la 71ª edizione del Taormina Film Festival organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura–Direzione Generale Cinema e audiovisivo, con la direzione artistica di Tiziana Rocca.

La madrina di questa edizione del Festival sarà Valeria Solarino, una tra le interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo.

In occasione del suo 25° anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato proprio a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo, la pellicola di Giuseppe Tornatore, Malèna con protagonista Monica Bellucci. Il Festival quest’anno si articolerà in tre sezioni:

10 film nel Concorso Internazionale Lungometraggi

13 film nel Fuori Concorso

8 film tra gli Eventi Speciali al Teatro Antico

Ad aprire il Festival, nella sezione Fuori Concorso, sarà una delle anteprime più attese della stagione: Ballerina di Len Wiseman, action thriller ambientato nell’universo narrativo della celebre saga di John Wick. Il film, presentato al pubblico dal regista Len Wiseman e dall’attore Norman Reedus, promette sequenze d’azione spettacolari e ha per protagonista Ana de Armas.

Il film di chiusura, sempre nella sezione Fuori Concorso, sarà la commedia italiana L’amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gian Marco Tognazzi. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

In programma anche un panel, mercoledì 11 giugno alle ore 12:15, dal titolo: “Le Donne, non le Dive-Identità femminili tra forza e verità.

La giuria inoltre assegnerà quattro premi: Miglior film, Miglior regia, Miglior interprete maschile e Miglior interprete femminile. La giuria giovani assegnerà il Premio Cariddino d’Oro.

Tra i film che concorrono per il concorso internazionale lungometraggi: Henry Johnson, Wondrous is the silence of my master – La rinuncia del principe, For your sake, Jastimari, Measures for a funeral, The million dollar bet, Walfare – Tempo di guerra, Leopardi & CO, Brides – Giovani spose e The rule of Jenny Pen.