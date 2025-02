Viaggigiovani.it: 7 viaggi sulle orme di altrettante scrittrici famose

8 marzo, Festa della Donna. Potevamo esimerci dal cogliere l’occasione di celebrare il talento femminile attraverso il viaggio, spesso spunto di esplorazione non solo del mondo esterno, ma anche dell’io, sfidando i limiti imposti dalla società e rompendo gli schemi della narrazione tradizionale?

Viaggigiovani.it ha selezionato 7 destinazioni che hanno un legame indissolubile con una grande scrittrice del passato o della modernità.

Mary Wollstonecraft e le sue lettere dalla Scandinavia

Già nel XVIII e XIX secolo, in un contesto storico in cui le donne erano spesso confinate al ruolo domestico, alcune scrittrici hanno intrapreso viaggi straordinari. Tra queste, Mary Wollstonecraft, che nel suo “Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca”, non solo descrive i paesaggi nordici con rara sensibilità, ma riflette sul senso di libertà, sulla condizione femminile e sul rapporto tra individuo e natura. Se volete ritrovare in parte le suggestive atmosfere descritte dall’autrice, viaggigiovani.it vi invita ad intraprendere un viaggio nella natura selvaggia della Norvegia: 5 le proposte di viaggio dai tour in piccoli gruppi ai viaggi su misura.

Virginia Woolf: Diari di viaggio, in Italia, Grecia e Turchia

“Esistono molti modi di scrivere diari come questo. Comincio a diffidare delle descrizioni, e anche di quegli adattamenti spiritosi che trasformano l’avventura di un giorno in narrazione; mi piacerebbe scrivere non soltanto con l’occhio, ma con la mente; e scoprire la realtà delle cose al di là delle apparenze.” V.W.

Scritti durante il grand tour che Virginia Woolf compì poco prima di pubblicare il primo romanzo, i diari di viaggio, inediti in Italia, ci guidano attraverso il Belpaese, la Grecia e la Turchia di inizio Novecento, viste con lo sguardo curioso e critico di Virginia. Sguardo che vi invitiamo a mantenere durante la vostra visita in Turchia, una delle mete più richieste di viaggigiovani.it. Tra le tante proposte, segnaliamo il trekking della Via Licia, un itinerario di scoperta che abbraccia la ricchezza e la bellezza della Turchia, celebrando la sua storia e la sua diversità.

L’Africa di Karen Blixen

L’immancabile narrazione struggente e carica di vissuto del Kenya di Karen Blixen, ci rammenta come il viaggio sia un ponte tra culture diverse, una ricerca di senso in territori, in questo caso, lontani e misteriosi. Blixen, con “La mia Africa”, non solo narra le sue esperienze in Kenya, ma esplora anche temi come il confronto con l’altro e il desiderio di libertà. Libertà che pervade tutti i sensi di fronte allo spettacolo della Grande Migrazione, da luglio a ottobre. Imperdibile!

Arundhati Roy, la voce dell’India

Un esempio emblematico di come la scrittura possa essere un viaggio nell’anima di un Paese è rappresentato dalle opere di Arundhati Roy, nelle quali l’India emerge non solo come sfondo, ma come protagonista viva e complessa, con le sue contraddizioni, la disuguaglianza sociale, le caste, la condizione femminile e i conflitti politici. I suoi scritti diventano viaggi che conducono il lettore nel cuore pulsante di una realtà complessa e stratificata. Ma se volete vivere in prima persona l’esperienza totalizzante di un Paese che è tutto e il contrario di tutto, per innamorarvene inspiegabilmente, seguite le proposte di tour in piccoli gruppi di viaggigiovani.it.

Banana Yoshimoto e l’essenza del Giappone contemporaneo

Il Giappone fatto di piccoli gesti, di dettagli quotidiani e di emozioni sussurrate, è il principale protagonista della scrittrice Banana Yoshimoto, che nei suoi libri riesce a catturare con delicatezza e profondità l’essenza del Giappone contemporaneo mostrando come le tradizioni si fondano con la modernità in un contesto urbano in rapida evoluzione. Nei suoi racconti, spesso ambientati in città come Tokyo, il paesaggio della metropoli diventa lo specchio delle emozioni dei personaggi, le cui anime si disvelano in sintonia con quella del Giappone. Ai #Nomadi Moderni curiosi di scoprire il Sol Levante, raccomandiamo di consultare la ricca programmazione su questa destinazione di viaggigiovani.it, e di scegliere il tour più adatto alle proprie esigenze.

Australia e ancestralità nei romanzi di Alexis Wright

Alexis Wright è stata candidata al Premio Nobel per la letteratura nel 2024. Wright proviene dal popolo Waanji degli altopiani del Golfo meridionale di Carpentaria. La sua scrittura dà voce alle comunità indigene, spesso emarginate, riflettendo sulla relazione tra identità, terra e memoria. L’Australia di Wright è un luogo intriso di storia e spiritualità, dove il viaggio non è solo geografico ma anche culturale e interiore: uno spunto interessante per creare una personale narrazione ricca e stratificata di questo grande Paese, che viaggigiovani.it attraversa con diversi viaggi su misura durante l’anno.

Il Nepal visto e raccontato dalle sue donne scrittrici

Le donne scrittrici in Nepal hanno giocato un ruolo significativo nella crescita della letteratura del paese, contribuendo con voci uniche che affrontano questioni sociali, culturali e di genere.

Una figura pionieristica è Parijat, nota per il suo romanzo rivoluzionario Shirish Ko Phool (Il fiore del rododendro), che affronta temi come il patriarcato e la solitudine. Scrittici contemporanee come Manjushree Thapa hanno continuato questa tradizione con opere che intrecciano storie personali con riflessioni politiche; altre autrici, tra cui Nayan Raj Pandey e Jhamak Ghimire, esplorano questioni di disabilità, marginalizzazione e resilienza.

Sguardi inediti su un Paese che conosciamo soprattutto attraverso il fascino di Kathmandu, l’immensa catena himalayana e le imprese ad essa collegate, ma che merita un’attenzione in più magari proprio grazie allo sguardo femminile. Il Nepal è una destinazione che trova la massima espressione nelle spedizioni di Viaggia con Carlo oppure nelle proposte di più ampio consumo di viaggigiovani.it.