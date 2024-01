Isabelle Huppert è Sidonie Perceval, un’acclamata scrittrice, che non pubblica un romanzo da quando il marito è scomparso; la donna si avventura in un viaggio in Giappone per l’edizione nipponica del suo primo libro.

A convincerla al viaggio, e soprattutto al tour è stato il suo editore Kenzo Mizoguchi (Tsuyoshi Ihara), distaccato e cordiale come l’educazione giapponese, un codice morale, gli impone.

La regista francese scrive con Maud Ameline eSophie Fillières un film che si addentra, ma resta sulla soglia, del mondo soprannaturale del Giappone, raccontando una convivenza tra vivi e fantasmi. È quello che succede a Sidonie tra convenzioni sociali, strutture architettoniche e interviste con giornalisti.

C’è grazia e sincerità – che fanno dimenticare la dimensione modesta di una regista occidentale che prova a immergersi nel flusso di coscienza di tradizioni antiche che non le appartengono – e un minimalismo ironico nell’uso degli stereotipi, in questo poetico Viaggio in Giappone nel trattare e ritrarre l’amore e il dolore, il lutto e la guarigione.

Dall’11 gennaio al cinema con Academy Two