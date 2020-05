La programmazione per i ragazzi del FilmFestival del Garda prende il via nel pomeriggio di sabato 30 maggio all’insegna dell’animazione, dedicata ai più piccoli (fascia d’età consigliata 0-5 anni) a cura di Chiara Boffelli: 7 cortometraggi animati d’autore per riflettere sul significato di parole come gruppo, comunità, differenza e rispetto. Dopo la proiezione sarà la volta del laboratorio Video Lab for Kids Anima-zione!, in collaborazione con Avisco.

Domenica 31 maggio il pomeriggio sarà totalmente dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, con 9 corti d’animazione: a seguire, a cura di Vincenzo Beschi, saranno proposti 4 corti prodotti da Avisco – Audiovisivo Scolastico. La programmazione per i ragazzi si conclude lunedì 1 giugno con proiezioni di corti animati per i più piccoli. Anche queste proiezioni potranno. come tutte le altre in programma, essere seguite gratuitamente sui canali Facebook, YouTube e Vimeo del Festival.