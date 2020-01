In una cittadina del nord Italia vive le sue giornate in una apparenza cristallo, pronta ad andare in mille pezzi. Ivano De Matteo, che scrive con Valentina Ferlan, esplora i piccoli vizi di un microcosmo di provincia dove si indossano vestiti candidi, ma dentro si cova una cattiveria, che non ci mette troppo a emergere quando entra in scena un elemento “ostile”, in questo caso uno straniero.

Nell’arco di una giornata quell’apparenza di cristallo va in frantumi.

Man mano che le ore passano, dal sorgere del sole al tramonto, viene fuori anche la vera natura delle persone. Diletta (Michela Cescon) è sposata con Giorgio (Massimo Giallini), hanno due figli, vivono in una villetta su tre piani, molto elegante, inquietante nella perfezione.

La donna sta organizzando una raccolta fondi per la Parrocchia di don Carlo (Vinicio Marchioni), mentre si occupa della madre (Erica Blanc) affidata a una badante rumena, Sonja (Cristina Flutur). Giorgio, lo si comprende subito, ha altri interessi e intrallazzi.

Poi c’è Adrian, il figlio maggiore di Sonja, ragazzo inquieto, tenuto sempre sotto controllo da un poliziotto (Massimiliano Gallo), che tiene anche sotto sorveglianza un medico (Bebo Storti). Come si diceva, con il passare delle ore, emerge la tensione di ogni personaggio, che verso sera e durante la notte spazzerà via ogni buona intenzione.

E infatti quando giunge al notte, la cupezza degli animi mostra la corruzione tragica che li anima. All’interno della villetta di Diletta e Giorgio per un fatto drammatico si riuniscono tutti gli orrori di un’umanità disposta a ignorare ogni codice etico e deontologico per paura di perdere il loro tutto.

Un noir? Forse più un thriller che evoca il primo lavoro di De Matteo, La Bella Gente, per quel finto perbenismo apparente che cela una superiorità di classe borghese e cerca di nascondere un’infelicità profonda, ma a farne le spese sono sempre i più deboli.

Villetta con Ospiti possiede una solidità geometrica e lo dimostra nel gioco spietato finale; e nel trattare i personaggi con un impassibile distacco e con una descrizione fredda dell’intimità crea un sottile disturbo in chi guarda, un un inesprimibile malessere.