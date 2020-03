La giuria internazionale del 70.mo Festival di Berlino, Berlinale 2020, composta da Jeremy Irons (Presidente), Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Luca Marinelli e Kleber Mendonça Filho ha assegnato i seguenti premi:

Orso d’Oro per il Miglior Film



Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil)

di Mohammad Rasoulof

prodotto da Mohammad Rasoulof, Kaveh Farnam, Farzad Pak Orso d’Argento Premio della Giuria Never Rarely Sometimes Always

di Eliza Hittman Orso d’Argento per la Miglior Regia

Hong Sangsoo per

Domangchin yeoja (The Woman Who Ran) Orso d’Argento per la Miglior Attrice Paula Beer in

Undine

di Christian Petzold Orso d’Argento per il Miglior Attore

Elio Germano in

Volevo nascondermi (Hidden Away)

di Giorgio Diritti Orso d’Argento per la Miglior Sceneggiatura Fratelli D’Innocenzo per

Favolacce (Bad Tales)

dei fratelli D’Innocenzo Orso d’Argento per il Contributo Artistico