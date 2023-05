Vita Dulcis: paura e desiderio nell’Impero Romano, la mostra al PalaExpo di Roma

Vita Dulcis: paura e desiderio nell’Impero Romano è una mostra immersiva, pensata per creare un filo conduttore tra reperti archeologici, arte contemporanea e cinema.

Strutturata come percorso in sette grandi ambienti indipendenti più un atrio principale, risulta un connubio organico funzionale al coinvolgimento attivo dello spettatore/fruitore/osservatore. A fare da collante il cinema: in ogni stanza infatti, che porta come “titolo” una citazione latina celebre, vi sono proiezioni di scene tratte da film ambientati nella Roma antica.

Lodevole in ogni ambiente la cura maniacale per le luci ed i tessuti impiegati (a partire dal “sipario” di ogni schermo), non del tutto condivisibile invece scelta di alcuni lungometraggi. A coinvolgere il visitatore sono però soprattutto la disposizione degli oggetti – che lo rendono partecipe, nel contesto audiovisuale creato dai film – e la mescolanza tra antico e moderno. Un binomio che di fatto diventa metafora dell’anima della stessa città di Roma, del tipo di cinema rappresentato alla mostra e forse perfino di un modo di intendere la vita, in quanto il presente senza passato sarebbe privo di fondamenta.

Nella mostra curata da Francesco Vezzoli e Stéphane Verger c’è un ambiente che rimane impresso nella memoria dell’ osservatore: “Ridentem dicere verum”, “Dire la verità ridendo”. A fare da sfondo il banchetto di Trimalcione tratto dal Satyricon di Fellini del ’69, ispirato all’opera di Petronio, in sala una pluralità di teste e busti, che sembrano dialogare, tanto che entrando ci si potrebbe quasi sentire di troppo, ma perfino osservare con sguardo inquisitorio.



Una mostra da non perdere, non solo se si ama il cinema- geniale il riferimento nel titolo al primo lungometraggio di Stanley Kubrick – o l’arte, per godere a pieno del rapporto vivo tra storia e presente.

Info

Dal 22/04/2023 al 27/08/2023

Palazzo Delle Esposizioni, via Nazionale 194, Roma

Orari

Dal martedì alla domenica: 10.00-20.00, lunedì chiuso. Ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura.

