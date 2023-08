Vulture Movie Night, il grande cinema in piazza a Rionero in Vulture

Qualsiasi posto in estate può diventare un cinema, proiettando film di qualità e rilassarsi: bibita fresca, popcorn e le stelle sopra di noi, avvolti da un’atmosfera diversa. Tra il 2 e il 21 agosto otto film in cinque serate, si terrà il Vulture Movie Night – il grande schermo in piazza, ed anche il prato di Piazza Giustino Fortunato – dove un tempo si ergeva maestoso il Cinema Teatro Combattenti – potrà accogliere spettatori magari seduti su un telo, sperimentando una visione alternativa di godere di un film. Pure altre suggestive location – la piazzetta di Monticchio Bagni e il sagrato della nuova chiesa di San Gerardo – saranno location d’eccezione, con l’intento di valorizzarle attraverso lo stupore di noi spettatori. Lungometraggi e corti d’autore per divertire, perché in estate è necessario, ma anche per lasciare nel profondo qualche riflessione in più. È quanto evidenzia la direzione artistica del “Vulture Movie Night il grande schermo in piazza” con il CineClub “Vittorio De Sica” Cinit – la collaborazione di Pierluigi Contaldo e Chiara Lostaglio – e rientra nell’intenso calendario della Estate Rionerese promossa dall’Amministrazione Comunale. Partner della iniziativa cinematografica sono Radio Vulture, Arci, Parrocchia SS. Sacramento, Tg7 Basilicata, Proloco Monticchio, BasilicataCinema, Io Vulture. La programmazione cinematografica parte il 2 agosto ore 21:00 sul prato di piazza Fortunato con il capolavoro di Bryan Singer dedicato ai Queen e al leader Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody. Per la serata del 3, il CineClub De Sica ha invitato il regista Rosario Errico e la protagonista Antonella Ponziani del cortometraggio Grazie Michele, premiato in vari Festival e di recente con il Globo d’oro. Altri due cortometraggi verranno proiettati: Pappo e Bucco di Antonio Losito (anche questo capolavoro premiato lo scorso anno) e Il tesoro di Monticchio di Giuseppe Varlotta, girato intorno ai laghi e presentato in anteprima alla Mostra di Venezia. Film d’autore si riprendono lo spazio dove fino a oltre venti anni fa c’era lo storico Cinemateatro Combattenti realizzato negli anni Trenta, abbattuto per ragioni strutturali e mai ricostruito. Quindi, proiettare film su quel prato assume anche un carattere simbolico e culturale. Sarà quindi proposto nella Piazzetta di Monticchio Bagni il film di Mario Martone Qui rido io, (grande successo a Venezia, con Toni Servillo) sulla vicenda artistica ed umana di Eduardo Scarpetta, padre dei fratelli De Filippo e del teatro popolare napoletano: anche qui un ritorno simbolico nel territorio delle acque minerali dove, su proposta dei proprietari Lanari, oltre un secolo fa l’artista napoletano realizzò a suo modo uno spot pubblicitario. Dopo Ferragosto, il 16, sul Sagrato della nuova chiesa di San Gerardo a Rionero, si terrà la proiezione del maestoso film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, più volte premiato in questi mesi. La mostra cinematografica si concluderà il 21 agosto, sempre sul Sagrato, con Samba di Eric Toledano, che tratta di migrazioni e della difficile accoglienza di un giovane senegalese vicino Parigi. Dunque, il Vulture Movie Night è certo un festival estivo, pur mantenendo le peculiarità del CineClub De Sica (che compie 30anni) d’intesa con l’Ente territoriale e le operose Associazioni partner.

