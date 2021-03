“C’era una volta in un mondo ghiacciato…

Nella terra del cibo congelato dove il gelato non si scioglie mai e i sogni si congelano, Waffles e Mochi sono due grandi amici con un grandissimo sogno: diventare chef!”

Ghiaccio a colazione, pranzo e cena provando a imitare i programmi di cucina… non è per nulla gratifacante, ma i due non si arrendono. Per un colpaccio di fortuna Waffles e Mochi riescono a partire per l’avventura più saporita della loro vita!

Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, con la partecipazione di quest’ultima, la serie in 10 episodi da poco più di venti minuti l’uno, fa conoscere ed educa al cibo fresco, senza tralasciare nozioni di educazione civile e dare qualche dritta per un impegno sociale e politico.

Ogni episodio ha per protagonista una verdura, un cereale o una spezia; e i due amici compiono letteralmente un giro del mondo per andare a scoprirne le origini.

Abbiamo visto in anteprima i 10 episodi che saranno disponibili su Netflix e ci siamo divertiti molto. Oltre ad aver appreso tante cose.

È pensato non solo per un pubblico di bambini, ma anche i genitori e gli adulti saranno molto incuriositi e potranno trovare ispirazione da questa serie. E poi è impossibile non adorare i due pupazzetti: Waffles (madre Yeti e padre Waffle) e Mochi (una pallina che nell’episodio 5 scoprirà le sue “radici”)

Durante il mandato presidenziale di Barack Obama, la First Lady si era impegnata a diventare paladina della sana alimentazione (aveva creato un orto alla Casa Bianca aperto ai bambini e alle classi in visita). Sensibilizzare all’alimentazione, all’agricoltura biologica e all’educazione alla sostenibilità e contro gli sprechi è stato l’obiettivo della Obama.

“Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante – dice Michelle Obama – Mi sarebbe piaciuto che Waffles + Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa”.

La serie disponibile dal 16 marzo vede Waffles e Mochi partire per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, tanti bambini e celebrità. Che stiano raccogliendo patate nelle Ande del Perù, assaggiando spezie in Italia (Venezia con un esilarante giro in gondola) o preparando miso in Giappone, questi curiosi esploratori scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un’occasione per fare nuove amicizie.