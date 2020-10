Iervolino Entertainment S.p.A. è una global production company fondata da Andrea Iervolino nel 2011 a Roma, attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, tra cui film, TV-show, web series e molto altro.

La società, quotatasi al Mercato AIM lo scorso Agosto e i cui azionisti di maggioranza sono Andrea Iervolino e Monika Bacardi, è recentemente attiva come produzione al fine di sviluppare la loro intuizione di produrre non solo cinema Made in Italy per il mercato internazionale, ma cinema internazionale, sulla base del modello di business utilizzato dalle principali Majors hollywoodiane.

Waiting for the Barbarians diretto da Ciro Guerra, con il vincitore premio Oscar Mark Rylance, il candidato al premio Oscar Johnny Depp, prodotto dalla Iervolino Entertainment, conquista il pubblico al suo primo week-end di uscita nelle sale. Basato sul pluripremiato romanzo “Aspettando i Barbari” dell’autore Premio Nobel J. M. Coetzee.

La casa di produzione è unica nel suo genere come business model, ovvero è una società che produce film di nazionalità italiana esportabili in tutto il mondo (Waiting for the Barbarians, The Poison Rose, Eddie &Sunny, Together Now).

Inoltre possiede un altro primato: unico esempio in Italia a produrre mobile short content (serie da 5’ per ogni episodio come Arctic Friends e Puffins). In precedenza lo ha fatto solo Katzenberg, cofondatore della Dreamworks.