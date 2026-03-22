Wallah di Ida Pellegrino al FESCAAAL 2026, Sezione Extr’A

Dopo essere stato presentato al Cinétoile Festival a Nabeul, in Tunisia, e al World Culture Film Festival di Los Angeles, ha deduttato al 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, in Concorso Extr’A, Wallah, cortometraggio del 2025 per la regia di Ida Pellegrino.

La storia è quella di Alaeddine, un giovane marocchino che vive a Epinay-Sur-Seine, nella banlieu nord di Parigi, lontano da casa e dalle proprie radici. Al centro del cortometraggio, una sorta di diario in cui la macchina da presa si fa foglio bianco per accogliere le riflessioni e il ritratto del protagonista, un focus su tematiche che sono il linea e perfetta sintonia con quelle della sezione del FESCAAAL dedicata al confronto con la multiculturalità.

In soli 25 minuti, con un approccio personale e senza filtri e con un’attenzione particolare all’amalgama tra parole, immagini e sonoro, Wallah affronta temi come quello dell’identità, dell’appartenenza, della necessità di ricostruire un nuovo io lontano da casa, in una dimensione altra da far propria, in equilibrio tra memoria e trasformazione, radici e nuove prospettive.

Il contesto in cui vive Alaeddine è solo suggerito, anche se mai in secondo piano, come parte di ciò che è diventato, luogo interiorizzato che conosciamo attraverso le parole del giovane, che ne restituiscono la sua percezione. Significativa la scelta di girare questa sorta di diario di formazione in divenire nel periodo del Ramadan, che diventa ulteriore occasione per riflettere sul concetto di appartenenza e attaccamento a origini che sono mattoni sui quali costruire un nuovo e necessario equilibrio personale.

Wallah è stato presentato lo scorso sabato 21 marzo alla Cineteca Milano Arlecchino alla presenza della regista. Il film è disponibile in streaming su Mymovies, piattaforma che ospita una vasta selezione dei titoli del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.