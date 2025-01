We Art Open 2025

Simone Rutigliano, Santu, 2024. Olio e acrilico su tela

Dal 25 gennaio al 10 febbraio 2025 apre al pubblico la mostra collettiva dell’ottava edizione di We Art Open, il concorso internazionale a cura di No Title Gallery che mira a promuovere l’arte contemporanea e offrire una vetrina di qualità per artisti di tutto il mondo. Allestita per la prima volta nello spazio di SPUMA – Venice Art Factory a Venezia, l’esposizione finale è a cura di Silvia Previti.

Un totale di 20 artisti internazionali, emergenti e non, sono stati selezionati tramite open calda una giuria d’eccellenza, composta da Domenico de Chirico, curatore internazionale (per la sezione Pittura e Grafica); Albert Wrotnowski, artista vincitore di We Art Open 24 (per la sezione Scultura e Installazione), Silvia Previti, curatrice (per la sezione Fotografia); Manuela Lietti, curatrice e direttrice di Capsule Venice (per la sezione Video, Performance e Nuove tecnologie) e Vincenzo Alessandria, curatore di Quadro Zero (per la sezione Hdemia).

La mostra inaugura il 25 gennaio alleore 18, con la cerimonia di premiazione in cui verranno inoltre proclamati i vincitori dei premi di ogni sezione. Alle ore 17, anticipa l’opening il talk in lingua inglese Seagulls, Screams & Artificial Art: Exploring Synthetic Frameworks In Presenting and Creating Art, a cura della rivista internazionale d’arte contemporanea art-frame, in cui si esplorerà il rapporto tra il mercato dell’arte e le sperimentazioni degli artisti con la tecnologia.