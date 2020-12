Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli vengono portati al sicuro in un rifugio del Governo. La giovane e intelligente Missy Moreno (Yaya Gosselin) non si fermerà però davanti a nulla per salvare il suo papà supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fa squadra con il resto dei giovani super per sfuggire a Miss Granada (Priyanka Chopra-Jones), la misteriosa babysitter inviata dal Governo per controllarli.

Se vogliono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i propri super poteri – dall’elasticità al controllo del tempo, fino alla capacità di prevedere il futuro – formando un team straordinario.

Arriva il giorno di Natale su Netflix un live action per famiglie – soprattutto per bambini – buffo, allegro, avventuroso e colorato.

Il gioco di squadra fa la forza; le singole personalità speciali, unite dall’amicizia e da un senso di appartenza, insieme diventano invincibili e fanno cose eroiche. Nulla di nuovo, ma almeno è ben raccontato.

We can be heroes offre poco più di un’ora e mezza di beata spensieratezza.