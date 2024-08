We Humans are movement di Wayne McGregor chiude la Biennale Danza

We Humans are Movement di Wayne McGregor conclude questa edizione della Biennale Danza: la sua prima creazione veneziana, in scena venerdì 2 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido (ore 21.00, replica il 3 alla stessa ora)), è ideata per e con i danzatori di Biennale College e i grandi interpreti della stessa Company McGregor.

Sempre venerdì 2 agosto, dopo l’intimo e commovente assolo Sister or he Buried the Body, Trajal Harrell è di nuovo in scena alla Biennale Danza, questa volta con un lavoro d’ensemble: debutta in prima italiana alle Tese dei Soppalchi Tambourines, ispirato a La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne (ore 18.00, replica il 3 alla stessa ora).

E’ al termine di un lungo festival che il coreografo britannico Wayne McGregor presenta la sua nuova coreografia We Humans are movement. E’ con quella macchina perfetta che è il corpo dell’uomo che sperimentiamo il mondo e che comunichiamo, da cui anche l’irrefrenabile senso del danzare.

“Per migliaia di anni – scrive McGregor – noi umani abbiamo comunicato muovendo i nostri corpi a ritmo, insieme. Abbiamo implorato gli dèi perché ci dessero il sole o la pioggia, , abbiamo ostentato il nostro amore, stuzzicato la fertilità, celebrato le gioie e i dolori condivisi su questa terra . Tuttavia, non c’è più bisogno che lo facciamo: disponiamo di molti modi, artificiali e digitali, per comunicare i nostri desideri, le nostre riflessioni, le nostre emozioni e le nostre intenzioni. Per attrarre, esplorare e nutrire la connessione autentica, l’intimità. Eppure persistiamo. Perché la danza è sempre dentro di noi, le parole da sole non potranno mai sostituirla. Infatti, quando quando i nostri sentimenti sono troppo forti, troppo complicati, troppo pesanti da sopportare, troviamo il sollievo e la consolazione attraverso il corpo: sia nel tocco curativo degli altri, sia attraverso il nostro movimento . Noi umani siamo movimento”.

We Humans are Movement mette al centro il movimento come essenza dell’uomo. Concepito come un lavoro site specific, pensato appositamente per la Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, spazio che per la prima volta si trasforma attraverso la danza, lo spettacolo vede i sedici danzatori di Biennale College condividere l’ampio palcoscenico, che si allarga sulla platea inglobando le prime file, con i nove membri della Company Wayne McGregor sulle musiche dal vivo del popolarissimo Dj Benji B, le proiezioni video dello scultore, fotografo, artista del video Ben Cullen Williams e le luci di Theresa Baumgartner. Racconta McGregor: “C’erano fantasmi che affollavano la mia mente: la morte di Diaghilev al Des Bains, Peggy Guggenheim in gondola, il funerale di Stravinskij a Venezia. Volevo vedere come si può far risuonare un palazzo come quello del cinema, modernista, con la danza, utilizzare un linguaggio non verbale in un luogo dove il verbale è usato per eccellenza”.