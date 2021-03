Dal 18 al 20 marzo all’Istituto per la musica della Fondazione Cini di Venezia si tiene il webinar Istantanee – L’improvvisazione collettiva, tecniche e stili in Europa tra il 1960 e il 1980

Musicologi di diversi paesi presenteranno i risultati delle loro ricerche e dialogheranno con i protagonisti di quella fase storica. Dodici giovani strumentisti, selezionati mediante un bando, avranno il compito di interagire con i docenti, porre domande e discutere le soluzioni della tecnica esecutiva. Nell’ultima sessione verranno proposte improvvisazioni collettive con musicisti situati in luoghi diversi.

Tre giorni per tre sessioni di studio: si parte dai contesti e dai protagonisti della scena europea, per proseguire con i problemi teorici e analitici e chiudere sul fenomeno della performance.

L’Istituto per la musica della Fondazione Cini , nonostante l’emergenza sanitaria, non smette di essere spazio di incontri, i questa occasione virtuali, e di straordinari stimoli provenienti non solo dalle esperienze nazionali ma anche internazionali. Ecco i protagonisti che introdurranno e condurranno le sessioni di discussione in questa grande piazza online: Valentina Bertolani (University of Birmingham), Floris Schuiling (Utrecht University), Kai Stefan Lothwesen (Staatliche Hochschule für Musik Trossingen), Sabine Feisst (Arizona State University), Veniero Rizzardi (Conservatorio di Padova), David Bernstein (Mills College, Oakland, California), Vincenzo Caporaletti (Università di Macerata), Laurent Cugny (Université La Sorbonne, Parigi), Ingrid Pustijanac (Università di Pavia), Pierre Michel (Université de Strasbourg)

Sarà possibile partecipare al webinar come attendees tramite la piattaforma Zoom, previa registrazione sul sito web www.cini.it. Le sessioni potranno essere seguite anche in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Giorgio Cini