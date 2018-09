Trent’anni di storia tedesca attraverso la vicenda individuale di Kurt, pittore di Dresda che subisce una serie di traumi familiari tra Germania nazista e DDR e si trova infine all’Ovest a fare i conti con la propria creatività e con le sfide e le potenzialità dell’arte contemporanea, mentre parallelamente si snoda la sua storia d’amore con la figlia di un medico dal torbido passato…

Florian Henckel von Donnersmarck potrebbe già rientrare nella peculiare categoria di registi il cui formidabile debutto non trova poi conferme nelle fasi successive della carriera. Dodici anni fa il suo Le vite degli altri aveva effettivamente tutte le carte vincenti per ottenere un meritatissimo successo a livello internazionale e un altrettanto meritato Oscar come miglior film straniero: al netto dell’approccio hollywoodiano alla messa in scena, la ricostruzione storica degli anni del ristagno in Germania est era impeccabile, il soggetto sull’agente della Stasi incaricato di spiare lo scrittore di opposizione coinvolgente, gli attori tedeschi mai sopra le righe.

Visti i precedenti, a maggior ragione delude, dunque, questo secondo film (l’“opera seconda” di von Donnersmarck sarebbe in realtà il thriller romantico di produzione americana The Tourist, che però non fa davvero testo) sempre di ambientazione storica e tedesca (e in larga parte tedesca orientale). Rispetto a Le vite degli altri von Donnersmarck fa un ulteriore passo indietro nel tempo e decide, neanche avesse voluto recuperare gli anni poco prolifici che hanno seguito il suo debutto, di mettere molta più carne al fuoco, assemblando in un solo film tutti gli eventi maggiormente tragici e sofferti della storia tedesca contemporanea: dalle persecuzioni naziste al bombardamento di Dresda, dai nuovi limiti imposti dal governo filosovietico della DDR alla fuga verso Ovest pre-muro di Berlino, per arrivare fino agli spensierati anni ’60 della Germania occidentale.

Il risultato è un’epopea di una lunghezza spropositata e anacronistica (188 minuti, una durata da opera lirica, senz’altro il film più lungo tra quelli proiettati quest’anno a Venezia), neanche von Donnersmarck volesse fare il verso a quella vera epopea della storia e dell’identità tedesca che è il ciclo Heimat di Reitz. Va da sé che, nonostante le sue ambizioni fossero evidentemente altre, il regista di Colonia qui non ha né la profondità, né tantomeno la bellezza estetica di Heimat: Werk ohne Autor presenta un ritmo e delle modalità narrative da fiction televisiva, come dimostrano il fastidioso commento musicale alle scene madri e il pathos nella recitazione di attori da rivista patinata (sul cui fisico statuario, davvero degno – ironia della sorte – della “pura razza ariana” vagheggiata dai “cattivi” del film, la macchina da presa si sofferma ben volentieri nelle numerose scene di nudo, molte delle quali assolutamente superflue).

E poi la retorica banale di tutta una serie di battute: esemplare in questo senso la variazione sull’ovvio tema romantico “Beauty is truth, truth is beauty” che fa da Leitmotiv alla parabola creativa del protagonista Kurt, pittore alla ricerca della “verità” da trasmettere nell’arte. Per non parlare del meccanismo tanto ben oliato quanto prevedibile, della sceneggiatura, dove si fronteggiano l’eroe con la sua bella e il “cattivo” per eccellenza (un medico criminale da thriller sulle SS, nonché padre orco, passato indenne attraverso la Germania nazista, quella socialista e quella occidentale mantenendo sempre i suoi privilegi, banale incarnazione del trasformismo di chi evitò il processo di Norimberga), che guarda caso è padre della bella in questione.

E queste sbavature grossolane ed irritanti sono davvero un peccato, perché potenzialmente nel film si sarebbe potuta tematizzare una serie di questioni che non hanno mai perso di attualità: la persecuzione dei “diversi” (in primis i malati di nervi) culminata in una “soluzione finale” analoga alla Shoah; i già citati residuati nazisti nella società tedesca del dopoguerra; e, soprattutto, la funzione dell’arte nella memoria e nell’elaborazione dei traumi collettivi di una nazione, che doveva essere, stando alle presentazioni che hanno preceduto la prima, il perno del film.

Ma anche il ruolo catartico di un’“arte-terapia” gioiosamente libera e creativa, in ultima analisi, si riduce a dei piccoli compendi divulgativi (pensati, forse, per un pubblico americano a digiuno di arte europea?) di storia delle correnti artistiche nel contesto politico del tempo, che introducono ognuna delle tre parti in cui si può suddividere idealmente questo lunghissimo film (prima ora: “arte degenerata” nella Germania nazista, seconda ora: “realismo socialista” nella DDR; terza ora: happening e installazioni ibride nella Germania occidentale).

E alla fine non è molto chiaro come Kurt sia riuscito a esprimere e a liberare i propri traumi e i traumi collettivi della sua nazione nelle sue scipe opere “sperimentali”, che peraltro presenta a una conferenza stampa con frasi fatte ad uso e consumo di critici d’arte contemporanea con formule vuote già pronte per le loro recensioni: il titolo tedesco del film, “Werk ohne Autor”, “Opera senza autore”, è proprio una di queste formule, paradossale perché l’approccio di Kurt è molto più che soggettivo, benché lui stesso decida, per qualche motivo, di non ammetterlo. Motivo per cui pare che i traumi non siano stati espressi affatto (siamo ben lontani dalla potenza emozionale dei quadri di Klee e Kandinsky visti nella Dresda del ’37, all’inizio del film), confermando in ultima analisi l’impressione che certe pagine tragiche del passato tedesco restino spesso impermeabili a qualsiasi tipo di elaborazione davvero efficace.