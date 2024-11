“Wicked” di Jon M. Chu

Nella Terra di Oz Elphaba, giovane donna incompresa e osteggiata perché ha la pelle verde, e Glinda, la ragazza più carina e popolare dell’Università di Shiz diventano grandi amiche. Ma dopo l’incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a un crocevia e le loro strade dovranno separarsi. Wicked racconta cosa accadde prima dell’arrivo di Dorothy del romanzo di L. Frank Baum e perché Elphaba sia divenuta la Perfida Strega dell’Ovest e Galinda sia arrivata ad essere Glinda la Buona Strega del Sud.

Vent’anni dopo l’esordio di uno dei musical più amati in tutto il mondo – con oltre 7.500 rappresentazioni – e dodici anni dopo l’acquisizione da parte di Universal dei diritti per la trasposizione cinematografica, arriva sugli schermi di tutto il mondo il primo capitolo di Wicked, diretto da Jon M. Chu, che ha nel suo curriculum successi come Crazy Rich Asians e In the Heights.

Cynthia Erivo è Elphaba e Ariana Grande è Glinda in WICKED, regia di Jon M. Chu. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Wicked è la storia mai raccontata delle streghe di Oz. Cynthya Erivo è Elphaba, giovane donna dalla pelle verde, e con poteri magici e misteriosi che lei stessa non riesce a dominare; Glinda è la ragazza più brillante e popolare dell’Università di Shiz e ha la voce e il viso angelico della pluripremiata cantante Ariana Grande, con un look ispirato a Grace Kelly e agli anni CInquanta. Complice il destino, le due ragazze, che non potrebbero essere più diverse, diventano improbabili amiche.

Glinda è bella, ricca, sensibile al potere e vuole disperatamente piacere ai suoi compagni e all’affascinante principe Fiyero (Jonathan Bailey). Elphaba, al contrario, è sempre stata trascurata dal padre per la sua pelle verde – fino a 4 ore di trucco al giorno per Cynthia Erivo per creare il colore – ma ha grande determinazione e un grande senso della giustizia. E ama la sorella Nessarose che è sulla sedia a rotelle e di cui Elphaba si sente responsabile fin da quando erano bambine (l’attrice esordiente Marissa Bode che interpreta Nessaroe, usa una sedia a rotelle nella vita reale, per cui il set è stato organizzato in modo da essere completamente).

L’amicizia tra Glinda ed Elphaba non nasce subito, anzi: Glinda all’inizio sopporta a malapena la sua nuova compagna di stanza e soprattutto è invidiosa che i poteri di Elphaba siano tanto apprezzati dalla preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible, l’elegante e ambigua attrice Michelle Yeoh in un ruolo che si rivelerà pericoloso sia per l’amicizia tra Elphaba e Glinda, sia per la Terra di Oz.

Jonathan Bailey è il Principe Fiyero nella biblioteca rotante dell ‘Università di Shiz in WICKED, regia di Jon M. Chu.

“Dovrete aspettarvi l’inaspettato”, dice Madame Morrible ai nuovi arrivati nel primo giorno accademico e questo vale anche per lo spettatore che segue le due future streghe di Oz in un mondo completamente ricreato dalla fantasia del production designer Nathan Crowley. Scenografie che lasciano letteralmente senza fiato per la bellezza e i dettagli,e che trasmettono le influenze di diverse culture e di movimenti artistici, creando un ambiente unico. L’Università di Shiz completa di laghetto navigabile, la biblioteca rotante o i nove milioni di tulipani piantati nel Norfolk, in Inghilterra, per creare il villaggio dei Mastichini: mondi magici e variopinti, visivamente incredibili, costruiti mescolando CGI e set fisici, in cui si viaggia su un treno molto speciale fino alla Città di Smeraldo, la cui architettura si ispira alla Fiera di Chicago del 1893. Qui Elphaba, accompagnata da Glinda, potrà finalmente incontrare il Meraviglioso Mago di Oz (Jeff Goldblum). Ma ben presto le due ragazze scopriranno che questi altro non è che un impostore senza alcuna qualità, che vuole sfruttare i poteri di Elphaba per togliere la voce al saggio Dr. Dillamond (con la voce di Peter Dinklage) e agli Animali di Oz – esseri intelligenti e dotati di parola – per conquistare il potere assoluto.

A Elphaba non resta che affrontare il Mago, sulle note del brano inno di Wicked, Defying Gravity, e Cynthia Erivo dà al suo personaggio tutta la potenza e l’energia che servono per questo atto di ribellione e di autoaffermazione. Questo è anche il momento in cui le strade di Elphaba e Glinda si separeranno, ma per sapere che cosa accadrà dovremo attendere la seconda parte, in arrivo a novembre 2025.

Jeff Goldblum interpreta il Mago di Oz e Michelle Yeoh è Madame Morrible in WICKED, diretto da Jon M. Chu. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Nel frattempo godiamoci questi 160 minuti di Wicked: un caleidoscopio di colori (che hanno un ruolo cruciale nell’evoluzione della storia), scenografie strabilianti, sontuosi costumi di Paul Tazewell (con tessuti arrivati dall’Italia), coreografie di Christopher Scott; e naturalmente le canzoni del musical composte da Stephen Schwartz, la colonna sonora curata da John Powell e dallo stesso Schwartz per questo adattamento per il grande schermo di Winnie Holzman, autrice del libretto del musical, a sua volta basato sul bestseller di Gregory Maguire del 1995 ( Wicked: Vita e opere della Perfida Strega dell’Ovest, pubblicato in Italia da Sonzogno e ripubblicato nel 2024 in occasione dell’uscita del film).

Wicked è un’ode alla fantasia, da vedere assolutamente al cinema, sullo schermo più grande disponibile e con il miglior sistema sonoro e possibilmente in lingua originale, ed è destinato a bissare il successo del musical che da vent’anni celebra l’amicizia, l’amore per la giustizia e l’accettazione di chi appare diverso da noi.

Il treno per la Citta’ di Smeraldo in WICKED, di Jon M. Chu. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Titolo originale: Wicked

Regia: Jon M. Chu

Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle and Peter Dinklage (voice of Dr. Dillamond)

Sceneggiatura: Winnie Holzman, basato sul musical Wicked, parole e musica di Stephen Schwartz, dal romanzo di Gregory Maguire

Durata: 160 minuti

SIto Ufficiale Italiano: https://www.universalpictures.it/micro/wicked

Distribuzione Italia: Universal Italia

Uscita Italia (cinema): 21 novembre 2024