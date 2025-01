Wolf Man di Leigh Whannell

A quattro anni dal suo spiazzante e interessantissimo L’uomo invisibile, Leigh Whannell torna dietro la macchina da presa con Wolf Man, horror prodotto da Blumhouse che rivisita il mito dell’uomo lupo. La storia è quella di Blake (Christopher Abbott), un padre affettuoso e premuroso che si prende cura della figlia Ginger (Matilda Firth) cercando di far fronte alle tensioni che caratterizzano il suo matrimonio con Charlotte (Julia Garner). Blake ha un passato traumatico segnato dalla rottura dei rapporti con un padre severo e autoritario, scomparso senza lasciar traccia anni prima. Quando arriva la notizia della morte del padre, di cui ha ereditato i beni, Blake decide di trascorrere alcuni giorni con moglie e figlia nella baita del genitore. Quella che doveva essere un’occasione per staccare e appianare le tensioni familiari diventa presto un incubo senza ritorno.

Quello diretto da Leigh Whannell è un horror piuttosto canonico, che declina una storia di stampo classico facendone lo spunto per parlare di traumi irrisolti, di relazioni, di rapporti familiari difficili. La struttura è lineare, con svolte di trama abbastanza prevedibili, ma nel solco di una classica storia da film dell’orrore Whannell inserisce alcune trovate piuttosto interessanti. La prima è la grande attenzione riservata al processo di metamorfosi di Blake in uomo lupo, messa in scena con dovizia di particolari e un occhio al body horror.

Vincente anche la scelta di far assumere un doppio punto di vista a chi guarda, che si trova a vedere il mondo con gli occhi di Blake. L’altra è la decisione di raccontare la trasformazione come una malattia, tanto fisica quanto mentale e psicologica.

Alla luce delle tematiche affrontate, Wolf Man manca del necessario approfondimento dei personaggi, in particolare di quello di Charlotte, che a sua volta va incontro a un altro tipo di trasformazione ma la cui evoluzione è poco più che accennata.

Titolo originale: Wolf Man

Regia: Liegh Whannell

Sceneggiatura: Leigh Whannell, Corbett Tuck

Genere: Horror

Cast: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger

Durata: 103 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 16 gennaio 2025

Distribuzione: Universal