XXIX Premio Internazionale Ascoli Piceno: 5-6 dicembre a Palazzo dei Capitani

Il 5 e 6 dicembre si svolgerà presso la Sala della Ragione a Palazzo dei Capitani il XXIX Premio Internazionale Ascoli Piceno, dal titolo “Dal convento al trono di Pietro. Girolamo d’Ascoli-Niccolò IV“.

Ad Ascoli l’attenzione per Niccolò IV, papa che si dichiarava ascolano, è vivace da tempo e si è intensificata negli ultimi decenni. Impossibile ricordare tutti i numerosi studi e le iniziative: non si possono tuttavia dimenticare i contributi di Antonino Franchi e il convegno internazionale di studi in occasione del VII centenario del suo pontificato (durato in realtà un quadriennio, dal 1288 al 1292), celebrato ad Ascoli tra il 14 e il 17 dicembre del 1989, in cui la prolusione fu tenuta da Ovidio Capitani.

Il convegno che quest’anno accompagna il Premio Internazionale Ascoli Piceno si mantiene sulla scia degli interessi storiografici ascolani, ma intende portare alcune novità. Questo convivere di tradizione e novità del resto ben si addice al nuovo inizio dell’Istituto Superiore di Studi Medievali, che sta riprendendo con vigore le sue attività con la Presidenza del prof. Arturo Verna e con una rinnovata Giuria del Premio Internazionale.

Le novità del convegno

Non solo il papa: l’attenzione a Girolamo d’Ascoli come personalità a tutto tondo. E’ il francescano che assume il governo dell’Ordine in un periodo di gravi tensioni, il predicatore, il cardinale, il politico e il pontefice.

Girolamo d’Ascoli e le arti: non solo pittura, ma anche miniatura, scultura, architettura e urbanistica, senza dimenticare i famosi doni fatti ad Ascoli, su cui vale la pena di fare il punto.

📅 Venerdì 5 Dicembre – Pomeriggio

15:30 – Saluti delle Autorità

Apertura dei Lavori

ARTURO VERNA (Presidente Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli”)

ROBERTO LAMBERTINI (Presidente della Giuria del Premio Internazionale Ascoli Piceno)

Saluto introduttivo

16:15 – AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI (Université de Lausanne)

Girolamo d’Ascoli/Niccolò IV: un’introduzione

16:45 – SYLVAIN PIRON (EHESS Parigi)

Girolamo d’Ascoli e il governo dell’Ordine dei Minori

17:15 – LAURA GAFFURI (Università di Torino)

Fra Girolamo predicatore

17:45 – Coffee break

18:00 – FRANCESCO PIRANI (Università di Macerata)

Niccolò IV e il governo dello Stato della Chiesa

18:30 – CHRISTIAN GRASSO (ISIMe di Roma)

Girolamo d’Ascoli/Niccolò IV e la Crociata

19:00 – PIERLUIGI TERENZI (Università di Firenze)

Girolamo d’Ascoli/Niccolò IV e gli Angiò

📅 Sabato 6 Dicembre – Mattina

9:30 – JULIAN GARDNER (University of Warwick – Coventry, UK)

Niccolò IV: un papa francescano tra Roma ed Assisi

10:00 – EVA PONZI (Università della Tuscia)

Fra registri e codici. La produzione miniata durante il pontificato di Niccolò IV, un riesame

10:30 – CARLO TOSCO (Università Politecnica di Torino)

L’architettura dei Minori nell’età di Niccolò IV

11:00 – Coffee break

11:15 – FURIO CAPPELLI (Deputazione di Storia Patria per le Marche)

Pagine di architettura e di urbanistica lungo la ‘via degli Abruzzi’ all’epoca di papa Niccolò IV

11:45 – MICHELE PICCIOLO (Deputazione di Storia Patria per le Marche)

“Precordialis dilectionis affectum et zelum […] Esculanam ecclesiam ab ineuntis etatis nostre… pluviale quoddam exameti…, nuper eidem ecclesie duximus destinandum,…”

I DONI DI NICOLO’ IV TRA POLITICA, RENOVATIO E MEMORIA

📅 Sabato 6 Dicembre – Pomeriggio

16:00 – Saluti delle autorità

16:30 – Cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Ascoli Piceno e delle Targhe

17:30 – Intervento del Premiato

🖥️ Partecipazione Online

TUTTI GLI INCONTRI SI POTRANNO SEGUIRE ANCHE SU PIATTAFORMA ZOOM

Per partecipare gratuitamente è necessario inviare un’email di conferma con oggetto:

“Premio Internazionale Ascoli Piceno 2025: PRENOTAZIONE WEBINAR”

all’indirizzo: info@issmceccodascoli.org. Agli iscritti sarà inviato il link per il collegamento.

SARÀ COMUNQUE POSSIBILE SEGUIRE IL PIAP 2025 ANCHE SUL CANALE YOUTUBE dell’Istituto Superiore di Studi Medievali all’indirizzo: https://www.youtube.com/@issmceccodascoli.

Informazioni Utili



Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale Marche



La partecipazione al Convegno rientra nel Piano di aggiornamento formativo per il personale direttivo, docente, educativo ed ATA delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, per tutte le aree Disciplinari,

Decreto del MIUR Marche

prot. 0000878/12.07.2024.



Riconoscimento CFU: Il CCU di Lettere e Storia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata riconosce i CFU agli studenti che parteciperanno al Convegno, esibiranno l’attestato relativo e consegneranno una breve relazione. Referente: Prof. Roberto Lambertini.



Accessibilità: I locali che ospiteranno il Premio Internazionale Ascoli Piceno sono accessibili alle persone disabili.