XXXVIII CONCORSO PIANISTICO NAZIONALE “PREMIO VENEZIA”

VENEZIA – Riprende dal 21 al 27 novembre prossimi il tradizionale concorso pianistico nazionale Premio Venezia, promosso dalla Fondazione Amici della Fenice in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice. Giunto alla sua 38ª edizione e realizzato con il contributo della Regione del Veneto, è tra i concorsi pianistici nazionali più prestigiosi, uno dei punti di riferimento per i giovani pianisti del panorama italiano grazie alla riconosciuta qualità delle esecuzioni, che si attesta in generale a livelli altissimi, e che annovera nel suo albo dei vincitori musicisti divenuti oggi tra i più importanti del panorama attuale, come Roberto Prosseda, Andrea Bacchetti, Giuseppe Albanese, Beatrice Rana e Leonora Armellini, solo per citarne alcuni.

Finalità principale del concorso è quella di far conoscere al grande pubblico i neodiplomati più preparati e promettenti, dando loro un aiuto concreto per muovere i primi passi nella difficile carriera di concertisti, che richiede un continuo perfezionamento artistico. Il concorso è riservato ai pianisti di età non superiore ai 24 anni, di ogni nazionalità, diplomati con il massimo dei voti (10, vecchio ordinamento, oppure da 105 a 110 diploma accademico I livello) nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati di tutta Italia. Grazie al contributo di numerosi sponsor e mecenati, il Premio Venezia si distingue per la ricchezza dei riconoscimenti economici e non solo assegnati ai vincitori: il primo classificato e i finalisti ricevono borse di studio e premi in denaro per un ammontare di oltre 127.000 euro nonché la possibilità di tenere concerti in Italia e all’estero. Partner tecnico del concorso è Fazioli.

Il calendario del concorso prevede nelle giornate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 novembre 2022 lo svolgimento delle selezioni a porte chiuse alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, alla sola presenza della giuria tecnica. La seconda fase, il concerto dei concorrenti, riservata a non più di dodici pianisti, si terrà giovedì 24 novembre sempre alle Sale Apollinee, alla presenza del pubblico e di una giuria popolare della Fondazione Amici della Fenice che affiancherà quella tecnica, così come previsto anche venerdì 25 novembre per l’esibizione della cinquina dei semifinalisti, nella Sala Grande della Fenice. Il gran finale è con il concerto dei finalisti in Sala Grande che si svolgerà domenica 27 novembre.

I componenti la giuria tecnica del Premio Venezia, scelti tra musicologi ed esecutori di chiara fama, sono Sandro Cappelletto, Gabriele Gandini, Enrique de Guzman, Carla Moreni, Roberto Prosseda e Gianni Tangucci, oltre al Presidente della Giuria popolare che sarà contestualmente eletto tra i suoi membri. La Giuria Popolare è composta da soci della Fondazione Amici della Fenice.

Modalità di accesso

Concerto dei concorrenti e Concerto della cinquina dei semifinalisti: ingresso su invito in distribuzione, sino ad esaurimento, da lunedì 14 novembre ore 10.00 alla biglietteria del Teatro La Fenice e nelle biglietterie Vela VeneziaUnica di Venezia – Piazzale Roma e di Mestre – Piazzale Cialdini.

Concerto dei finalisti e premiazione: i biglietti numerati (massimo due a persona) saranno in distribuzione da lunedì 14 novembre ore 10.00 alla biglietteria del Teatro La Fenice e alla biglietteria Vela VeneziaUnica di Mestre – Piazzale Cialdini. I soci della Fondazione Amici della Fenice possono convertire il loro invito in biglietto numerato, sino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente alla biglietteria del Teatro La Fenice (Campo San Fantin), da lunedì 7 novembre dalle 10.00 alle 17.00, tutti i giorni.

Il solo invito, senza biglietto numerato, non dà diritto all’accesso in sala per il concerto di domenica 27 novembre 2022.

Info

premiovenezia@teatrolafenice.org

041 786532

www.teatrolafenice.it/premiovenezia