“Yalla Parkour” di Areeb Zuaiter

Cosa resta, svanita la presenza? Al cuore del documentario del 2024 di Areeb Zuaiter c’è una domanda che parte dalla morte della madre, e prima ancora dalla condizione della regista di esule palestinese in America. Ma che trova formulazione solo un po’ alla volta, rispecchiandosi nell’esperienza di un altro regista, il giovane Ahmed, atleta di parkour di Gaza. Perché sei un regista anche se i tuoi film sono semplicemente i video amatoriali delle acrobazie tue e dei tuoi amici, se quei video sono tutto ciò in cui fai affidamento. Il “film” che Ahmed ha girato negli anni è infatti la sua unica possibilità di essere visibile al mondo e avere un’occasione per poter lasciare Gaza dove – ha ormai preso coscienza con lucidità e amarezza – non c’è futuro.

Da questa premessa meta-cinematografica – il racconto della corrispondenza virtuale tra i due registi, lei che sente la lontananza dalla sua terra e lui, suo conterraneo, che le mostra e le racconta i suoi video, e così la sua crescita, le sue speranze – “Yalla Parkour” va ben al di là del pretesto documentaristico a cui sembra inizialmente limitarsi. Ben presto lo spettatore inizia a cogliere come il parkour, senza altre apparenti ragioni oltre allo sprezzo del rischio e la ricerca di adrenalina, vada in realtà ad attingere a necessità e significati profondi e diventi “altro”: esplorazione sì di sé stessi e crescita attraverso le cadute, ma anche esplorazione di un territorio conosciuto rendendolo “nuovo” (anche con riprese “pov” come nei videogiochi), nonché un modo per dare senso alla devastazione di edifici bombardati, che non sono più o non sono mai stati ciò per cui erano costruiti; trasfigurazione così dei luoghi (perfino dei cimiteri) o evasione in non-luoghi di sabbia che attutiscano le cadute; e forse il pericolo somatizzato della vita a Gaza, il rischio interiorizzato, o tutto quello che possiamo cogliere dietro l’assurdità, ai nostri occhi, anche solo di stare in equilibrio sopra il muro di un palazzo sventrato.

Avventura dunque nel luogo in cui si è costretti, e nell’avventura, che si fa racconto, fondazione di una comunità di resistenza. In cui “resistere” è semplicemente provare a vedere un futuro laddove non è consentito nemmeno vedere il mare, provare perlomeno a vivere, cioè immaginare, per non doversi rassegnare a sopravvivere. Provare in fondo a restare umani, nonostante la disumanizzazione.

Parallelamente, nella creazione lunga quasi dieci anni del suo documentario, “esplora” anche la regista, il cui volto si riflette significativamente sullo schermo da cui guarda i video. Va a fondo delle sue domande e, rispecchiandosi in Ahmed, porta avanti tra le righe il suo personale racconto, il suo dialogo con la foto della madre, con il suo sorriso che non mostrava più dopo aver lasciato la Palestina. E compie insieme una riflessione sul medium che i due registi “condividono”, quei video guardati insieme a distanza – unica via di comunicazione di Ahmed, e poi effettivamente la sua salvezza – e quella distanza che nessuno strumento virtuale può mai realmente colmare. La distanza del migrante e dell’esule, un’entità indefinibile ma presente tanto in Areeb quanto in Ahmed, il quale era già esule “dentro” quando ha iniziato a riprendere i suoi primi salti. Cosa resta alla fine? Cosa rimane a chi, nonostante la nuova cittadinanza, non sente di appartenere più ad alcun luogo? Il documentario sul parkour diventa così una testimonianza sulla memoria, sui fantasmi e le rovine di una vita che non c’è più, sul dramma di questa mancanza in chi deve continuare a vivere.

Come il più celebre “No Other Land” (2024),si fa riferimento alla vita in Palestina prima degli eventi nel 2023, ma già drammaticamente segnata dagli effetti della lunga occupazione israeliana. Presentato a Treviso in occasione dell’Edera Film Festival 2026, “Yalla Parkour” riesce, pur senza mostrare guerra e violenze e senza nemmeno esplicitarne il tema, a mostrarne gli effetti sui luoghi e sulle persone con delicatezza e lucidità di sguardo. A mostrare come le vite vengono cambiate, non nella superficie delle notizie, ma nella profondità di una toccante indagine esistenziale.