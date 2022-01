Per la prima volta sul palco del Teatro Verdi Padova, venerdì 28 gennaio la violoncellista Natalie Clein debutterà con OPV nel Primo Concerto di Saint-Saëns, diretto dal direttore israeliano Yaniv Dinur

Venerdì 28 Gennaio 2022 alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova si terrà il secondo appuntamento della 56a Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto intitolata Natura Sonorum.

Per l’occasione si incontreranno per la prima volta il direttore Yaniv Dinur e la violoncellista Natalie Clein, impegnata in qualità di solista nel Concerto per violoncello e orchestra n. 1 di Camille Saint-Saëns. Oltre al brano del compositore francese, verranno eseguite l’Ouverture da concerto Le Ebridi di Mendelssohn e la Sinfonia n. 2 di Schubert. Quest’ultima inaugurerà il particolare approfondimento che OPV intende riservare al particolare rapporto che Schubert intrattenne con l’orchestra, avviando uno dei principali fili conduttori dell’intera Stagione concertistica.

Informazioni

Il concerto è inserito tra gli abbonamenti del ciclo completo e del parziale “serie blu” e vede il sostegno di Provincia di Padova, Comune di Padova, Regione del Veneto e Ministero della Cultura www.opvorchestra.it

Biglietteria

I biglietti sono acquistabili online su www.teatrostabileveneto.it o direttamente alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

Biglietti a partire da 8 €